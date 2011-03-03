تسلط بر افکار عمومی ایران مهمترین خواست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد وحدتی ظهر پنجشنبه در جلسه آموزش و پژوهش در سالن جلسات استانداری مرکزی با اشاره به ابزارهای جنگ نرم توسط دشمن افزود: جنگ نرم شیوه‌ای است که دشمنان بدون لشکرکشی و اقدام فیزیکی، اراده خود را بر ملتها تحمیل می‌کنند.

وی ضمن مقایسه کشورهای اروپایی اظهار داشت: مردم این سرزمینها هم تصور می کنند که می توانند برای خود تصمیم بگیرند در حالیکه بررسی واقعیتها نشان می دهد کسان دیگری برای آنها تصمیم گیری می کنند.

وحدتی با تاکید بر اینکه باید شیوه های توطئه های دشمن را بشناسیم اظهار داشت: تنها با این شناخت است که می توانیم با آنها مقابله کنیم.