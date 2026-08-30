به گزارش خبرنگار مهر، حبیب طاهری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: توجه ویژه امامین انقلاب به موضوع وحدت اسلامی و نامگذاری هفته وحدت به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص)، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی وحدت در تقویت اتحاد و انسجام در ایران و جهان اسلام است.

وی افزود: برگزاری اجتماع علمای اسلام در ایران اسلامی همزمان با این ایام نیز نشان‌دهنده اهتمام جدی نظام جمهوری اسلامی به گرامیداشت هفته وحدت و ترویج فرهنگ اتحاد میان مسلمانان است.

طاهری با بیان اینکه هفته وحدت باید هفته شور، نشاط و شادمانی مسلمانان باشد، اظهار کرد: انتظار مردم این است که فضای شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه تبریز، متناسب با این مناسبت آذین‌بندی و فضاسازی شود تا شهروندان حال‌وهوای عید و میلاد پیامبر اکرم(ص) را در فضای شهری احساس کنند.

دبیر اجرایی جشن بزرگ «امت احمد» ادامه داد: در سال‌های اخیر، جشن‌های سراسری «امت احمد» با هدف تقویت فرهنگ امت‌سازی در سراسر کشور برگزار شده و امسال نیز با توجه به شرایط موجود و ضرورت تقویت انسجام و وحدت ملی، انتظار می‌رفت اهتمام بیشتری برای برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته وحدت صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی جشن «امت احمد» در تبریز گفت: در این جلسه دو نماینده از مجموعه فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۸ حضور داشتند، اما با وجود برگزاری این نشست، اقدام قابل توجهی برای آذین‌بندی و فضاسازی شهر انجام نشد.

طاهری این وضعیت را قابل تأمل دانست و افزود: بی‌توجهی به فضاسازی شهری در ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در حالی رخ داده که ایجاد نشاط اجتماعی همواره به عنوان یکی از اهداف و رویکردهای مدیریت شهری مطرح شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم تبریز در خیابان‌ها همزمان با برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: حضور پرشور مردم نشان داد که شهروندان از برنامه‌های شاد و وحدت‌آفرین استقبال می‌کنند و انتظار دارند فضای شهری نیز متناسب با این مناسبت‌ها باشد.

دبیر اجرایی جشن بزرگ «امت احمد» خاطرنشان کرد: تصاویر مربوط به شب میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در محدوده میدان ساعت و خیابان‌های اصلی تبریز، گویای آن است که فضاسازی و آذین‌بندی متناسب با این مناسبت در سطح شهر انجام نشده است.

وی تأکید کرد: تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم جهان تشیع، انتظار می‌رود در مناسبت‌هایی همچون هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، چهره‌ای متناسب با شأن و اهمیت این ایام داشته باشد.