به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا یزدی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه شهر قم راه مواصلاتی بین 17 استان کشور و از طرفی زوار پذیر است به منظور تامین رفاه حال بیشتر مسافران و زائران در آستانه فرا رسیدن بهار و ورود مسافران نظارت به حمل و نقل عمومی شهر قم افزایش می‌یابد.



وی افزود: از هفته‌ها پیش تدابیر و تمهیدات لازم به منظور ارائه سرویس دهی مناسب به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی به عمل آمده تا با آغاز سال جدید مسافران از خدمات پیش‌بینی شده برخودار شوند.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: ستاد بهار مستقر در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم متشکل از سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌های مسافربری و سازمان ترافیک شهرداری می‌باشند که آمادگی کامل جهت اعزام ناوگان حمل و نقل عمومی به مکان‌های پرازدحام در روزهای نخستین آغاز سال را دارند.



یزدی اظهار داشت: ستاد بهار شهرداری قم در تلاش است با کاهش زمان تأخیر و جلوگیری از تراکم ترافیکی در نقاط بحرانی، مدیریت و نظارت بر اتوبوس بین شهری و آسایش مسافران را در روزهای نخستین آغاز سال تامین کند که در همین راستا تعداد 29 تابلوی بالاسری جهت هدایت مسیر در مبادی و درون شهر نصب شده است.



وی افزود: جلوگیری از افزایش آلودگی هوا، کاهش زمان سفر‌ها با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش کارآیی و بهره گیری از حداکثر ظرفیت حمل و نقل همگانی از جمله این اهداف است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: تمام پرسنل به همراه کلیه امکانات این معاونت در ایام نوروز در آماده باش کامل می‌باشند.



وی به دیگر اقدامات شهرداری قم همزمان با شروع سال جدید اشاره کرد و افزود: اجرای خط کشی معابر، تابلو‌ها و تجهیزات ترافیکی مخصوص مکان حرکت مسافران و اجرا طرح‌های آزمایشی قبل از عید، هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش جهت اسکان مسافران و تعیین مسیر‌های ویژه و اجرای مانور میزان آمادگی را از جمله اقدامات شهرداری قم در حوزه حمل و نقل و ترافیک می‌باشد.