واکنش مسکو به اظهارات زلنسکی درباره کسری بودجه نجومی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز میل، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای به اظهارات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره کسری بودجه «نجومی» کی یف واکنش نشان داد.

پیشتر، زلنسکی در نشست «ابتکار کارپات» اعلام کرده بود که کشورش با کسری بودجه‌ای «نجومی» (عظیم) مواجه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: او با سنگ‌فرش کردن اوکراین [با اجساد]، افراد بیشتری را به کشتن خواهد داد تا هیچ‌ گونه تعهدی در قبال مردم نداشته باشد.