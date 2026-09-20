فرمانده سپاه نینواگلستان:فرهنگ دفاع وایستادگی در تاریخ ایران ریشه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس اظهار کرد: وقتی از دفاع مقدس سخن می‌گوییم، باید واژه‌هایی همچون ایثار، شهامت، اخلاص، رشادت، وطن‌دوستی، ولایت‌مداری، فداکاری برای اسلام و پیروی از خط سرخ حسینی را در ذهن مرور کنیم؛ چراکه این مفاهیم صرفاً واژه نیستند، بلکه واقعیت‌هایی هستند که در زندگی و شهادت رزمندگان و شهدا عینیت پیدا کردند.

وی افزود: هرگاه از شجاعت و شهامت سخن می‌گوییم، باید چهره شهیدانی همچون حسین فهمیده و دیگر شهدای دفاع مقدس را به یاد بیاوریم؛ شهیدانی که فارغ از سن و سال، در میدان دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستادند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: مفهوم ایثار و ازخودگذشتگی را می‌توان در زندگی همه شهدا، از شهدای دفاع مقدس گرفته تا شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت، مشاهده کرد؛ انسان‌هایی که از دلبستگی‌ها، خانواده و زندگی خود گذشتند و مسیر دفاع از آرمان‌های خود را برگزیدند.

روایت یک شهید از انتخابی که با قرض گرفتن پول آغاز شد

حسینی با اشاره به خاطره‌ای یکی از شهدای گلستان اظهار کرد: هنگامی که این شهید برای حضور در سوریه فراخوانده شد، تأکید کردتأخیر وی ناشی از ترس یا تردید نبوده است، بلکه حتی هزینه تهیه بلیت برای رفتن به تهران را نداشته و برای تأمین آن پول قرض کرده بود.

وی گفت: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که شهدا چگونه با وجود همه دشواری‌ها، خود را به میدان رساندند و در مسیر دفاع از حرم و آرمان‌های خود جانفشانی کردند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین اخلاص را یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهدا دانست و افزود: در وصیت‌نامه برخی شهدا حتی این خواسته دیده می‌شود که پس از شهادت نام و نشانی از آنان باقی نماند؛ این نگاه، اوج اخلاص و دلبستگی آنان به مکتب اهل‌بیت(ع) را نشان می‌دهد.

حسینی با تأکید بر نقش خانواده شهدا در این مسیر خاطرنشان کرد: همسران شهدا یاوران شهیدان و پدران و مادران آنان، شهیدپروران این نسل هستند و روایت دفاع مقدس بدون توجه به صبر و فداکاری این خانواده‌ها کامل نخواهد بود.

دفاع از ایران؛ فرهنگی ریشه‌دار در تاریخ این سرزمین

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دفاع از سرزمین را بخشی ریشه‌دار در تاریخ ایران دانست و اظهار کرد: ایران در طول تاریخ بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته و بخش‌هایی از این سرزمین زیر چکمه دشمنان قرار گرفته است، اما در مقاطع مختلف انسان‌هایی برای دفاع از کشور ایستادند و جان خود را در این راه تقدیم کردند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به چهره‌های تاریخی ایران گفت: وقتی از سابقه دفاع از این سرزمین سخن می‌گوییم، باید از آریوبرزن، رئیسعلی دلواری، بی‌بی مریم بختیاری و دیگر چهره‌های تاریخی یاد کنیم؛ افرادی که در برابر نیروهای بیگانه ایستادند و دفاع از سرزمین را به یک فرهنگ تبدیل کردند.

حسینی ادامه داد: نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد دفاع در برابر بیگانه با هویت ایرانی پیوند خورده است و این روحیه در دوره‌های مختلف خود را نشان داده است؛ از مقاومت در برابر لشکرهای مهاجم در دوره‌های باستان تا ایستادگی ایرانیان در برابر نیروهای روس و دیگر قدرت‌های بیگانه اینگونه است.

وی تأکید کرد: دفاع مقدس را نیز باید در امتداد همین فرهنگ تاریخی دید؛ فرهنگی که در آن مردم برای دفاع از سرزمین، باورها و استقلال کشور ایستادند و هزینه آن را با جان خود پرداختند.

حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی ایران در دوره صفویه اظهار کرد: در مقطعی که حکومت مرکزی با ضعف مواجه شد، محمود افغان توانست اصفهان را تصرف کند و همزمان برخی قدرت‌های خارجی نیز از شرایط ایجادشده برای نفوذ در بخش‌هایی از کشور استفاده کردند.

وی افزود: تجربه‌ نشان می‌دهد در بزنگاه‌های تاریخی، اراده مردم و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان اظهار کرد: این تجربه تاریخی یک پیام روشن دارد و آن اینکه جامعه‌ای که ظرفیت‌های خود را بشناسد و به توان مردم و جوانان خود باور داشته باشد، می‌تواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند؛ اما تکیه بر بیگانگان و نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری کشور خواهد بود.

از دفاع مقدس تا اقتدار امروز ایران

حسینی با پیوند دادن این تجربه تاریخی با دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران با تکیه بر جوانان خود می‌تواند در برابر یک تهدید گسترده ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز نیز اقتدار کشور تنها در حوزه نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه پیشرفت در عرصه‌های علمی و فناوری، از نانو و فناوری‌های نوین گرفته تا ارتباطات و هوش مصنوعی، در کنار توان دفاعی، بخشی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند قدرت ملی ایران را تقویت کند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به نقش شهدا در شکل‌گیری این امنیت و اقتدار خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری انسان‌هایی است که در دفاع از ایران جان خود را تقدیم کردند و نباید از شهدا به عنوان افرادی که رفته‌اند یاد کرد؛ شهدا به مقصدی که برای آن حرکت کردند، رسیده‌اند و این ما هستیم که در ادامه مسیر آنان قرار داریم.

حسینی افزود: امروز نیز جوانان کشور در برابر مردم، میهن و آرمان‌های خود مسئولیت دارند و باید با حفظ روحیه تلاش، ایستادگی و خودباوری، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.