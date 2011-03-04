به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره شیخ طوسی در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) که با موضوع «عاشورا پژوهی در عرصه بین المللی» برگزار شد بیان داشت: حادثه عاشورا به دلیل همین خاصیت می‌تواند برای همه مسلمانان و آزادگان جهان الگو و درس باشد.



عاشورا برخاسته از روح اسلام است



اعرافی با بیان اینکه عاشورا برخاسته از روح اسلام است، تصریح کرد: عاشورا فرا‌تر از مذهب تشیع و اسلام برای همه مظلومان عالم و برای همه جهانیان درس آزادی و عدالتخواهی دارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) حتی فرا‌تر از ابعاد مذهبی با منطق عقلانی و بشری هم قابل تحلیل است، ابراز داشت: این حادثه تاریخ ساز نه تنها در میان پیروان مکتب شیعه دارای فلسفه و استدلال عمیق و متقن است بلکه برای تمام مسلمانان جهان و مذاهب دیگر نیز دارای توجیه عقلانی، منطقی، فقهی و کلامی است و اهداف و چرایی آن روشن و قابل پذیرش است.



عاشورا؛ حادثه‌ای اسلامی انسانی



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این حادثه، واقعه‌ای اسلامی و انسانی است و به همین دلیل هم می‌تواند با منطق و تفکر عقلانی قابل توجیه و در تاریخ بشر دارای جایگاه والایی باشد.



وی با بیان اینکه امام حسین (ع) به عنوان سومین امام شیعیان دست به این قیام زد افزود: این حادثه بزرگ مبتنی بر نظریه امامت با‌‌ همان تفسیر شیعی خود است زیرا در دیدگاه شیعه امام حسین (ع) به عنوان سومین امام حق طبیعی برای امامت و احقاق حقوق اجتماعی و الهی دارد.



عاشورا قیامی ماندگار در سراسر تاریخ



اعرافی با اشاره به رازهای ماندگاری عاشورا ابرازداشت: ابعاد برجسته و متفاوت این قیام سبب شده است تا در طول قرن‌ها ماندگار شود و همواره الگوبخش باشد.



وی اضافه کرد: این قیام سرآغاز تحولات بسیار بزرگ در عالم اسلام بوده است و پدیده‌ای تاریخی و ماندگار است.



عاشوار فرا‌تر از یک مذهب و دین است



اعرافی ادامه داد: این حادثه آنچنان ابعاد وسیعی دارد که در سه عرصه مذهبی، اسلامی و فرا‌تر ازاسلام به صورت انسانی قابل تحلیل و بررسی است.



وی تأکیدکرد: این حادثه علاوه بر ابعاد مذهبی خود به علت قیام در مقابل ظلم و حکومت نامشروع و تضییع کننده حقوق اجتماعی و بسیاری از دیگر ویژگی‌ها دارای ابعادی انسانی و بشری و قابل فهم و توجیه برای همه آزادیخواهان است.