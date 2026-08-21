به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله شهلی‌بر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با تأکید بر اهمیت تقوا و امانتداری در حفظ بیت‌المال گفت: یکی از مصادیق تقوا، پرهیز از اسراف و جلوگیری از تضییع منابع عمومی است؛ چراکه بیت‌المال امانتی متعلق به همه مردم است و هدر دادن آن، مصداق حق‌الناس و بی‌مبالاتی در برابر نعمت‌های الهی به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت دلگان، با اشاره به مسئولیت دو سویه مردم و مسئولان در حوزه آب و برق افزود: مسئولان باید برای رفع محرومیت و ارتقای کیفیت خدمات تلاش کنند و مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، در صیانت از منابع مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از آب شرب برای آبیاری باغ‌ها و باغچه‌ها از مصادیق روشن اسراف و تضییع بیت‌المال است و باید از این رفتارها جلوگیری شود.

شهلی‌بر همچنین با گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو، سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) را تسلیت گفت و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) را تبریک گفت.

مسجد؛ قرارگاه فرهنگی و اجتماعی محله

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روز جهانی مسجد، بر ضرورت تقویت کارکرد فرهنگی و اجتماعی مساجد تأکید کرد و گفت: بهترین شیوه مدیریت مسجد، همکاری هیئت امنا و شورای فرهنگی محله است.

امام جمعه موقت دلگان افزود: هیئت امنا باید بر امور مالی، عمرانی و پشتیبانی مسجد تمرکز کند و شورای فرهنگی نیز مسئول برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی و جذب جوانان باشد. این دو رکن در کنار یکدیگر می‌توانند مسجد را به قرارگاهی زنده و اثرگذار در محله تبدیل کنند.

حجت‌الاسلام شهلی‌بر همچنین با اشاره به تحولات منطقه و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، آن را عاملی برای تغییر محاسبات دشمن و افزایش نقش‌آفرینی ایران در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: دشمن در برابر این تحولات واکنش نشان خواهد داد، اما به اذن‌الله مانند گذشته با شکست مواجه خواهد شد.