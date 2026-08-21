هشدار رئیس پلیس فتای بوشهر به داوطلبان کنکور

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ رضا بیژنی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با هشدار به داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان گفت: همزمان با پایان آزمون سراسری، برخی کلاهبرداران با سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان درباره نتیجه کنکور، در فضای مجازی با وعده قبولی تضمینی در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشتههای پرطرفدار دانشگاهی از خانوادهها درخواست مبالغ سنگین میکنند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر اظهار کرد: هیچ فرد یا صفحهای در فضای مجازی نمیتواند قبولی داوطلب در رشته یا دانشگاهی خاص را با دریافت وجه تضمین کند. ادعاهایی از این دست، نشانهای جدی از احتمال کلاهبرداری است.
سرهنگ بیژنی افزود: کلاهبرداران ممکن است ابتدا با نمایش مدارک جعلی، ادعای ارتباط با مسئولان یا ارائه نمونههایی از قبولیهای ساختگی، اعتماد خانوادهها را جلب کرده و سپس مبالغ قابل توجهی مطالبه کنند. در برخی موارد نیز پس از دریافت پول، ارتباط خود را قطع کرده یا از اطلاعات هویتی و مدارک افراد برای سوءاستفادههای بعدی استفاده میکنند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر از خانوادهها خواست برای قبولی فرزندشان به هیچ شخص ناشناس یا مؤسسه فاقد اعتبار پول پرداخت نکنند و تصویر مدارک هویتی، اطلاعات بانکی و سایر اطلاعات شخصی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
وی تأکید کرد: آینده داوطلبان از مسیر قانونی و فرآیند رسمی پذیرش دانشگاهها تعیین میشود، نه از طریق وعدههای افراد سودجو در فضای مجازی.
سرهنگ بیژنی خاطرنشان کرد: پلیس فتا ضمن رصد فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی، با افرادی که با وعدههای دروغین اقدام به فریب و کلاهبرداری از داوطلبان و خانوادههای آنان کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین صفحات، کانالها یا تبلیغاتی، موضوع را جدی گرفته و برای جلوگیری از قربانی شدن دیگران، مراتب را از طریق پلیس فتا و مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
پیام پلیس فتا به خانوادهها روشن است: برای «قبولی تضمینی» پول ندهید؛ ممکن است چیزی که میخرید، فقط یک وعده دروغین باشد.
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