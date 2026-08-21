به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهدیاصل، امروز جمعه همزمان با روز جهانی مسجد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل عبادت نیست، بلکه همواره پایگاهی برای همدلی، دستگیری از نیازمندان و حل مسائل اجتماعی مردم بوده است.
وی افزود: مراکز نیکوکاری مسجدپایه با بهرهگیری از ظرفیت ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، خیران و فعالان محلی، نقش مهمی در شناسایی نیازمندان و هدایت هدفمند کمکهای مردمی دارند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۱۳۵ مرکز نیکوکاری استان، ۴۷ مرکز در مساجد فعالیت میکنند و این ظرفیت ارزشمند به تقویت پیوند میان خیران و نیازمندان هر محله کمک میکند.
زاهدیاصل، شناخت نزدیک مساجد از مردم و ظرفیتهای محلی را زمینهساز ارائه خدمات هدفمندتر به خانوادههای نیازمند و افزایش مشارکت مردم در محرومیتزدایی دانست.
وی با بیان اینکه روز جهانی مسجد فرصت مناسبی برای توجه به کارکردهای اجتماعی مسجد و تقویت نقش آن در عرصه خدمترسانی است، اظهار امیدواری کرد با همافزایی بیشتر مردم، خیران و مساجد، گامهای مؤثرتری برای حمایت از نیازمندان و توانمندسازی خانوادههای کمبرخوردار برداشته شود.
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