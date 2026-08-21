امام جمعه خارگ: دولت باید محل امید مردم و پناهگاه حل مشکلات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ با تبریک هفته دولت به دولتمردان، کارکنان و همه خدمتگزاران مردم اظهار کرد: دولت‌های مختلف در طول عمر جمهوری اسلامی خدمات فراوانی ارائه کرده‌اند و امروز حتی در بسیاری از روستاهای کشور نیز امکانات قابل قبولی فراهم شده است.

وی افزود: مجموعه دولت‌ها نباید در دوران مسئولیت خود از مسیر اصلی خدمت‌رسانی و اهداف کلان کشور فاصله بگیرند و نباید مسائل حاشیه‌ای، آنها را از وظیفه اصلی که خدمت به مردم است دور کند.

دولت باید امیدآفرین و صریح باشد

امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد دولت گفت: دولت باید مواضعی روشن و صریح داشته باشد و در جامعه امیدآفرینی کند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی باید پناهگاه مردم در حل مسائل باشند و نباید اجازه دهند افرادی در پوشش جایگاه دولتی از مردم باج‌خواهی کنند یا با رفتار نادرست، ارباب‌رجوع را به چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود مجبور کنند.

کارگر خاطرنشان کرد: مردم زمانی دولت را پشتیبان خود می‌دانند که در ادارات و دستگاه‌های اجرایی با احترام، عدالت و قانون‌مداری با آنها برخورد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)، اظهار کرد: دشمنان اسلام طی قرن‌های گذشته با ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل سنت تلاش کرده‌اند مسلمانان را مقابل یکدیگر قرار دهند.

امام جمعه خارگ افزود: با تأکیدات امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و تلاش منادیان وحدت، جمهوری اسلامی ایران امروز به جایگاه قابل قبولی در زمینه وحدت اسلامی رسیده است.

وی تأکید کرد: وحدت باید به‌عنوان یک اصل اساسی در نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد و همه مردم و مسئولان باید مراقب توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمن باشند.

کارگر ادامه داد: دشمن تنها به ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل سنت اکتفا نکرده، بلکه تلاش می‌کند در درون جامعه شیعی و حتی میان اهل سنت نیز اختلاف ایجاد کند.

وی یاد و خاطره شهدای وحدت را گرامی داشت و برای روح تمامی این شهدا طلب رحمت و علو درجات کرد.

اقتدار دفاعی ایران نتیجه مجاهدت متخصصان است

امام جمعه خارگ با اشاره به روز صنعت دفاعی، یاد شهدای صنعت دفاعی، دانشمندان و متخصصانی را که برای پیشرفت و اقتدار کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشت و به‌طور ویژه از شهید محسن فخری‌زاده یاد کرد.

وی اظهار کرد: دفاع مقتدرانه از سرزمین ایران و آنچه امروز در منطقه شاهد آن هستیم، حاصل سال‌ها مجاهدت دانشمندان، متخصصان و نیروهای صنعت دفاعی کشور است.

کارگر افزود: توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که یک ملت می‌تواند با تکیه بر دانش بومی و اراده ملی، در برابر فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

وی تأکید کرد: صنعت دفاعی تنها موضوعی نظامی نیست و دستاوردهای آن باید با زندگی مردم پیوند بخورد؛ چراکه امنیت، استقلال، پیشرفت علمی، اشتغال، فناوری و آینده کشور با قدرت دفاعی و علمی ارتباط مستقیم دارد.

امام جمعه خارگ با اشاره به احکام صادرشده از سوی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ برای تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین اظهار کرد: بررسی مفاد این احکام نشان می‌دهد که انتظارات مهمی از فرماندهان نظامی در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

وی افزود: پیوند میان معنویت، بصیرت و روحیه جهادی، افزایش آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی، ارتقای بازدارندگی در برابر تهدیدات نوین و حرکت به سمت بالاترین سطح کارآمدی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این احکام است.

کارگر با تشریح مفهوم بازدارندگی گفت: بازدارندگی یعنی دشمن به این جمع‌بندی برسد که هزینه و خطر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌مراتب بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این سطح از بازدارندگی، نیروهای مسلح باید به‌صورت مستمر آموزش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند، تجهیزات و امکانات را به‌روز کنند و آمادگی‌های رزمی و سازمانی خود را متناسب با تهدیدات جدید افزایش دهند.