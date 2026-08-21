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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اهر

برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اهر

اهر- مراسم اربعین تدفین رهبر شهید ظهر جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مصلای نماز جمعه اهر برگزار شد.

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کد مطلب 6922971

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