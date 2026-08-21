https://mehrnews.com/x3cRp8 ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱ کد مطلب 6922971 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱ برگزاری مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اهر اهر- مراسم اربعین تدفین رهبر شهید ظهر جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مصلای نماز جمعه اهر برگزار شد. دریافت 37 MB کد مطلب 6922971 کپی شد مطالب مرتبط آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبرشهید انقلاب در تبریز عزاداری تبریزیها در بوستان شهیدکاظمی همزمان با شبهای وداع با رهبرشهید دعوت به حضور حداکثری مردم آذربایجان شرقی در مراسم تشییع رهبرشهید برچسبها رهبر شهید شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی
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