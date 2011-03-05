اصلاح تعرفه آب بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الماسوندی در حاشیه اولین همایش مجازی توسعه مدیریت و امور مجامع آب کشور در جمع خبرنگاران گفت: تا زمانی که تعرفه‌های آب کشاورزی اعلام نشود، بخش خصوصی انگیزه لازم را برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: واقعیت این است که تعرفه کنونی آب کشاورزی، رقمی بسیار ناچیز است و در سالهای گذشته متناسب با افزایش سایر هزینه‌ها، افزایش نیافته است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که این تعرفه اصلاح و اعلام نشود، بخش خصوصی موفق به سرمایه گذاری در این بخش نخواهد شد، البته وزارت نیرو پیشنهادهای خود را برای اصلاح این تعرفه به کارگروه تحول اقتصادی دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن از سوی دولت برای اجرا در سال آینده است.

به گفته الماسوندی، تسریع در اجرای پروژه‎‌ها، مناسب تر شدن بهره برداری از تاسیسات آب، افزایش اشتغالزایی و تولید ثروت در کشور و تحول در معیشت مردم، از جمله نتایج ورود بخش خصوصی است. آنچه روشن این است که افزایش تعرفه‌های آب کشاورزی، اثر تورمی در این بخش نخواهد داشت و پرداخت آن در توان تمامی کشاورزان خواهد بود.

وی اظهار داشت: بانکها باید در ارائه تسهیلات به کشاورزان تلاش کنند، در صورتی که اصلاح تعرفه‌ها، حمایت بانک‌ها و همکاری کشاورزان را داشته باشیم، تحول چشمگیری در ارتقای تولید کشور و بهره گیری از روش های نوین برای کاهش هدررفت آب را شاهد خواهیم بود.

الماسوندی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون هکتار اسناد شبکه های آبیاری و زهکشی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد ،افزون بر این مقدار 560 هزار هکتار را هم در سال 90 آماده خواهیم کرد که به محض تعیین تعرفه های آب کشاورزی و ورود سرمایه گذاران، واگذار خواهند شد.