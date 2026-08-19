دلیل نارضایتی ترامپ از توافق‌ میان ایران و عمان فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است که مقامات عمان در جریان مذاکرات با ایران بر سر کنترل تنگه هرمز، امتیازات بیش از حدی به طرف مقابل (تهران) داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده با شماری از توافق‌ های صورت‌ گرفته میان ایران و عمان مخالف است. واشنگتن به‌ ویژه از توافق مربوط به کنترل مشترک دو کشور بر ورود و خروج شناورها در تنگه هرمز و همچنین دریافت عوارض تردد از مالکان کشتی‌ ها ناراضی است.

به گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید بر این باور است که عمان در مذاکرات خود با ایران، موضعی به اندازه کافی قاطع اتخاذ نکرده است.

این در حالیست که بر اساس اعلام خبرگزاری تاس، ترامپ در تاریخ ۱۷ اوت ضمن ابراز نارضایتی از اقدامات عمان، تهدید کرد که اگر این کشور مانعی بر سر راه حل‌ و فصل مناقشه میان ایران و آمریکا ایجاد کند، آن را «به‌شدت بمباران خواهد کرد.»