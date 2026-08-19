به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی، در بازدید از روند اجرای دوره ملی تمرین عملیاتی، توان‌افزایی و نجات فنی تیم‌های تخصصی واکنش سریع بانوان که در منطقه پیرغار شهرستان فارسان و به میزبانی جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای توان عملیاتی بانوان جمعیت هلال‌احمر و با طراحی تمرینات فنی و تخصصی در حوزه‌های دسترسی، تثبیت و انتقال مصدوم و نجات فنی برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره، از ظرفیت مربیان تخصصی جمعیت هلال‌احمر استفاده شده و طراحی کارگاه‌ها، برنامه‌ریزی اردوگاه و اجرای سناریوهای مختلف امدادونجات،با محوریت بانوان انجام شده است تا شرکت‌کنندگان در شرایط نزدیک به واقعیت، مهارت‌های تخصصی خود را ارتقا دهند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به رویکرد جمعیت هلال‌احمر در توانمندسازی بانوان گفت: بر اساس برنامه‌های راهبردی جمعیت و شبکه امدادونجات، تلاش می‌کنیم بانوان امدادگر با بهره‌گیری از دانش روز و مهارت‌های نوین امدادی، سرعت و کیفیت پاسخگویی به حوادث را افزایش دهند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نقش مؤثرتری در عملیات‌های امدادونجات ایفا کنند.

کبادی با تأکید بر نقش‌آفرینی بانوان در حوادث و عملیات‌های امدادی ادامه داد: حضور بانوان در عرصه امدادونجات یک ظرفیت ارزشمند و سرمایه اجتماعی مهم برای جمعیت هلال‌احمر است و هدف ما این است که این سرمایه اجتماعی و توان عملیاتی را بیش از پیش ارتقا دهیم.

وی همچنین با اشاره به حضور مؤثر تیم‌های واکنش سریع بانوان در حوادث اخیر خاطرنشان کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان داده است که تیم‌های واکنش سریع بانوان می‌توانند در شرایط مختلف، حضوری مؤثر و تخصصی داشته باشند و باید این ظرفیت با استمرار آموزش‌ها و تمرینات تخصصی تقویت شود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از برنامه‌ریزی برای تداوم دوره‌ها و تمرینات تخصصی بانوان خبر داد و گفت: روند توان‌افزایی تیم‌های واکنش سریع بانوان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با رفع دغدغه‌های اعضای این تیم‌ها و تأمین نیازهای عملیاتی، زمینه حضور مؤثرتر آنان در حوادث فراهم شود.

کبادی همچنین با اشاره به تجهیز تیم‌های عملیاتی به تجهیزات نوین امدادی افزود: بخشی از تجهیزات نوین مورد نیاز تهیه و در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار گرفته است و استفاده صحیح و مؤثر از این تجهیزات در کنار آموزش‌های تخصصی، می‌تواند توان پاسخگویی تیم‌های واکنش سریع بانوان را افزایش دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران عالی جمعیت هلال‌احمر، مربیان، عوامل اجرایی و همه دست‌اندرکاران برگزاری این دوره، یاد و خاطره شهدای امدادگر و شهدای حادثه دنا را گرامی داشت و گفت: تداوم این مسیر، نیازمند همراهی همه بخش‌های جمعیت هلال‌احمر است تا تیم‌های واکنش سریع بانوان بتوانند در هر نقطه از کشور که نیاز به حضور آنان وجود دارد، با اتکا به دانش روز، مهارت‌های تخصصی و تجهیزات نوین، خدمت‌رسانی مؤثر و شایسته‌ای به مردم داشته باشند.