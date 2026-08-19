برد راحت مس سونگون در مصاف با نماینده قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مس سونگون ورزقان و پردیس شهید شیری قزوین عصر چهارشنبه از ساعت ۱۷ در سالن ورزشی پورشریفی تبریز با حضور تماشاگران فوتسال دوست تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست این بازی شاگردان زارعی سرمربی تیم مس چندین بار دروازه تیم مهمان را به لرزه انداختند و در دقایق ۱۵ و ۲۰ بازی توسط مهدی جاوید و مانی قانع پیش افتاده و این نیمه را با نتیجه ۲ بر صفر به رختکن رفت.

نیمه دوم این دیدار با برتری مسی ها ادامه داشت تا دقیقه ۲۴ و ۲۶ فرهاد افخم بازیکن باتجربه مس سونگون ورزقان گل های سوم و چهارم تیم اش را به ثمر رساند.

قضاوت این دیدار را طاها درخشان فرد، میلاد خانجانی، محمدرضا سیدپور، بهادر نوروزی، سعید دیندار و ابراهیم مسیبی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

گفتنی است، در طول بازی نادر قنبری از تیم پردیس شیری قزوین کارت زرد دریافت کرد.