به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی بعدازظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران استان سمنان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و جمعی از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه پدیده صنعت‌زدایی در بخش‌هایی از کشور آغاز شده و اگر با همین رویکرد ادامه دهیم، صنعت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی ناترازی‌ها، سیاست‌های پولی و ارزی، جزیره‌ای عمل کردن و تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح» را از جمله عوامل مؤثر در بروز این وضعیت دانست و افزود: متأسفانه در بسیاری از مواقع، با بروز شرایط خاص، نخستین بخشی که تحت محدودیت قرار می‌گیرد، صنعت است.

آسیب‌های ناشی از ناترازی‌ها در صنعت کشور

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی‌ها طی سال‌های گذشته ادامه داد: براساس آمار، عدم‌النفع بخش صنعت از محل ناترازی‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰ همت بوده و این موضوع موجب عدم تحقق ۲ درصد از رشد اقتصادی صنایع شده است.

شجاعی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز عدم‌النفع صنعت از محل ناترازی‌ها به ۴۰۳ همت رسید و این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و همچنان بخش تولید و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت در پی ناترازی‌ها و شرایط «نه جنگ و نه صلح» طی سال گذشته و امسال، گفت: بخش صنعت همچنین از بروز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دید. هر یک از این پدیده‌ها و تکانه‌ها به تنهایی می‌تواند یک صنعت را زمین‌گیر کند، اما فعالان بخش صنعت با همت و حمیت تلاش کردند این بخش را سرپا نگه دارند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با وجود شرایط جنگی، تلاش بخش صنعت و تولید و همراهی دولتمردان موجب شد در طول جنگ، هیچ قفسه‌ای از کالاهای مورد نیاز مردم خالی نشود.

شجاعی با بیان اینکه محدودیت‌های تحمیل‌شده به بخش صنعت موجب عقب‌افتادگی رشد اقتصادی این بخش شده است، اظهار کرد: باید همه دست به دست هم دهیم و به صنعت کمک کنیم تا این بخش از صنعت‌زدایی مصون بماند.

تلاش برای کاهش محدودیت انرژی صنایع

وی از پیگیری‌های رئیس‌جمهور و وزیر صمت برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع خبر داد و گفت: در همین راستا نشست‌هایی با وزارت نیرو برگزار شده و تلاش شده است محدودیت‌های بخش صنعت به حداقل برسد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت خاطرنشان کرد: در حال حاضر صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی مهم حداکثر با یک روز محدودیت در هفته مواجه هستند و محدودیت شبکه در برخی صنایع بزرگ به سطح ۷۰ درصد کاهش یافته است.

شجاعی ادامه داد: بخشی از انرژی مورد نیاز صنایع نیز از طریق بورس تأمین می‌شود، هرچند برخی صنایع و معادن توان پرداخت هزینه بالای انرژی از این مسیر را ندارند.

وی با اشاره به قول مساعد دولت برای تولید سه هزار مگاوات برق گفت: تاکنون ۸۷۰ مگاوات از این میزان انرژی در اختیار صنایع قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی برای ذخیره سوخت صنایع در فصل سرما

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به در پیش بودن فصل سرما از برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز صنایع در سه ماه آینده خبر داد و گفت: قرار است ماهانه ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی تحویل وزارت صمت شود تا در فصل سرد در اختیار صنایع قرار گیرد.

شجاعی با بیان اینکه به سوخت جایگزین نیاز داریم، افزود: تلاش می‌کنیم تمامی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد را ذخیره‌سازی و جذب کنیم تا در ماه‌های سرد سال با چالش مواجه نشویم.

وی با تأکید بر لزوم همکاری صنایع با وزارت صمت از استان‌ها خواست ظرفیت‌های ذخیره‌سازی خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صمت همچنین از تلاش برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع خبر داد و گفت: بانک مرکزی قول همکاری حداکثری در این بخش را داده است.