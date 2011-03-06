خانواده های کم درآمد می توانند 600 کالای اساسی خود را تهیه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح 6 هزار واحد مسکن مهر که به صورت نمادین با افتتاح 259 واحد در ماهشهر انجام شد اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است تا سال آینده 57 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در اختیار هموطنان خوزستانی قرار گیرد.

وی افزود: اکنون 6 هزار واحد طرح مسکن مهر در خوزستان به بهره برداری رسیدند و تا پایان سال آینده نیز 51 هزار واحد مسکونی دیگر در قالب طرح مسکن مهر به بهره برداری می رسند تا شمار واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر به 57 هزار واحد برای خوزستان برسند.



رحیمی تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته از سوی استاندار خوزستان و سایر مدیران قراراست تا سال آینده دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در خوستان ایجاد شود که خوشبختانه تا پایان امسال 85 هزار فرصت شغلی در خوزستان ایجاد شده است.



وی عنوان کرد: این رقم قرار است برای سال آینده دو برابر افزایش یابد هر چند با توجه به توانمندیهای مطلوب موجود در خوزستان این رقم می تواند تا سه برابر هم افزایش یابد و به نظر ما دست یافتن به چنین رکوردی دور از دسترس نیست.



معاون اول رئیس جمهور به "طرح میزان" که ویژه خانواده های بهزیستی و کمیته امداد امام خیمنی(ره) است اشاره کرد و گفت: در این طرح که شامل خانواده های کم درآمد کشور نیز می شود یک کارت اعتباری با مبلغ 15 میلیون ریال به این قبیل خانواده ها تعلق می گیرد و آنها می توانند از طریق آن کالاهای ضروری و مورد نیاز خود را تهیه کنند.



رحیمی افزود: این مبلغ به صورت وام کم بهره به واجدین شرایط تعلق می گیرد که با استفاده از آن می توان تا 600 کالای اساسی را تهیه کرد ضمن اینکه بهره این وام بسیار پائین است و بهره آن مثل بهره بانکها که به اعتقاد مراجع رباخواری می‌کنند نیست.



وی توضیح داد: این مبلغ هر ماه به صورت نقدی از یارانه های تعلق گرفته به این خانواده ها کسر می شود.

