شهردار جدید نیشابور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد همت آبادی گفت: در پی استیضاح «سیدحسن میرفانی» شهردار پیشین نیشابور در هفته های گذشته، ۲۰ نفر با ارسال «سابقه کاری» تقاضای خود را برای کسب کرسی شهردار به شورا اعلام کردند که پس از بررسیهای صورت گرفته پنج گزینه انتخاب و از آنها برای تشریح برنامهها دعوت شد.
به گفته وی، در نشست روز شنبه، ۳۱ مردادماه با رایگیری از بین این گزینهها ۲ نفر به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب شهردار نیشابور مشخص شدند.
وی خاطر نشان کرد: شامگاه سهشنبه بنا بود که این ۲ نفر برنامههای خود را در صحن جلسه علنی شورا مطرح کنند که ساعتی پیش از مراسم، عملا با اعلام انصراف «هادی نیرآبادی»،« حبیبالله بتویی» که خود عضو شورای شهر نیشابور است، با تصمیم این شورا به عنوان شهردار جدید نیشابور انتخاب شد.
سخنگوی شورای شهر نیشابور گفت: بتویی پس از طی مراحل قانونی، مسئولیت مدیریت شهری نیشابور را بر عهده خواهد گرفت و مأموریت هدایت مجموعه شهرداری و اجرای برنامههای توسعه شهری را دنبال میکند.
همت آبادی گفت: پس از تایید و ابلاغ حکم بتویی به عنوان شهردار، وی از عضویت شورای شهر نیشابور خارج و «محمد حسین هنربخش» عضو علیالبدل این شورا با طی روند قانونی جایگزین وی خواهد شد.
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