کوهسار ظرفیت مناسب تفریحی برای تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی معاون امور مناطق شهرداری تهران در اولین برنامه بازدید خود که مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری ، مشاور عالی معاونت و شهردار و مدیران منطقه 5 وی را همراهی می کردند از پروژه های شاخص اجرای طرح استقبال از بهار 1390 و پیشرفت موضوع های املاکی این منطقه بازدید و از نزدیک نسبت به تسریع در احداث پروژه ها تاکید کرد.

وی مشارکت شهروندان در برنامه های مدیریت شهری را لازمه ارائه خدمات بیشتر به ساکنان پایتخت قلمداد کرد و حفظ و نگهداری شهر را در فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی دانست و اظهار امیدواری کرد تا در این زمینه اقدامات جدی تری در برای سال 1390 در دستور کار مناطق 22 گانه قرار گیرد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران فضاهای تفریحی را از مطالبات به حق شهروندان دانست و اقداماتی که از سوی شهرداری منطقه 5 در رود دره کن صورت گرفته شده است ارزنده عنوان و اظهار امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک این فضا به تفرجگاهی ملی برای استفاده شهروندان تهرانی تبدیل شود .

وی علاوه بر رود دره کن ، منطقه کوهسار را دارای ظرفیت مناسب برای ایجادفضای تفریحی در حاشیه دامنه البرز قلمداد کرد و از مسئولان منطقه 5 خواست تا با برنامه ریزی جامع نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

شریفی اجرای طرح جامع حمل و نقل در مناطق 22 گانه شهر تهران را از برنامه های شهرداری تهران برای سال 1390برشمرد و عنوان کرد که در این طرح برنامه ریزی به گونه ای صورت می گیرد که یک شهروند حداکثر با طی مسافتی بالغ بر 300 متر ، امکان دسترسی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر ایستگاه مترو ، اتوبوس و ... برایش فراهم شود و بتواند براساس یک زمانبندی از پیش تعیین شده سفرهای شهری خود را تنظیم کند.

همچنین در جلسه جمع بندی و ارائه گزارش که پس از بازدید معاون امور مناطق از سطح منطقه 5 برگزار شد ، سعید طلوعی شهردار این منطقه با ارائه گزارشی از پروژه های درحال اجرا ، عنوان کرد که بخشی از پروژه ها یی که مورد بازدید قرار گرفته است جلوتر از برنامه و تاپایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید وتعدادی نیز مطابق برنامه در سال 1390 افتتاح می شود.