هفته درختکاری فرصت توسعه فرهنگ صیانت از جنگلهاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر یکشنبه در مراسم روز درختکاری در گرگان افزود: سنت درختکاری سنت خوبی است که امروز بصورت سمبلیک و نمادین اجرا می شود.

وی افزود: منابع طبیعی را اساس حیات یک جامعه دانست و گفت: جنگل ها و درختان باید خفظ و صیانت شوند.

وی ادامه داد: درختکاری به این معناست که جامعه،مردم و خصوصا جوانان ما باید چندین برابر درخت بکارند تا شاهد روزی باشیم که هیچ درختی قطع نشود یا اگر قطع شد درخت دیگری بجایش کاشته شود.

استاندار گلستان بیان داشت: کاشت نهال امروز، باعث خواهد شد تا آیندگان ما از این نهال که در آینده درخت خواهد شد، استفاده بهینه ببرند.



قناعت گفت: در کشور ما متولیان این بخش، امروز نسبت به گذشته توجه خاص و ویژه ای به منابع طبیعی دارند و حتی منابع خوبی نیز برای این امر مهم پیش بینی و محقق شده است.