مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز اظهار کرد: ۱۶ طرح در بخش نیاسر کاشان در ششمین روز هفته دولت به بهره‌برداری و کلنگ‌زنی شد.

وی گفت: برنامه‌های هفته دولت در بخش نیاسر با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام روستای برزآباد آغاز شد و در ادامه، طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی در روستاهای برزآباد، کله و نشلج و شهر نیاسر به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار کاشان ابراز کرد: بهره‌برداری از پروژه جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستای برزآباد و همچنین اجرای شبکه برق‌رسانی به دامداری‌های این روستا از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده در روستای برزآباد است.

وی ادامه داد: در روستای کله نیز پروژه جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا به بهره‌برداری رسید و در روستای نشلج، علاوه بر بهره‌برداری از طرح گازرسانی، عملیات اجرایی مخزن یک‌هزار مترمکعبی ذخیره آب نیز آغاز می‌شود.

راعی همچنین از اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی در شهر نیاسر خبر داد و گفت: کلنگ‌زنی طرح توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب نیاسر، بهره‌برداری از میدان گلاب، اصلاحات محور مزرعه گلگون، بهره‌برداری از پارکینگ گردشگری و کلنگ‌زنی زمین چمن مصنوعی از جمله برنامه‌های این روز است.

وی بهره‌برداری از طرح‌های زیباسازی و مبلمان شهری مرکز محله و برگزاری نشست اداری برای بررسی مسائل و مشکلات شهر نیاسر را از دیگر برنامه‌های ششمین روز هفته دولت در این بخش عنوان کرد.

فرماندار کاشان با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان گفت: اجرای این طرح‌ها در حوزه‌های آب، برق، گاز، راه، عمران شهری، گردشگری و خدمات عمومی، گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم بخش نیاسر است.