پوتین: حجم تجارت با بلاروس ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: همکاری های تجاری و اقتصادی میان روسیه و بلاروس، علیرغم تلاش ها برای اعمال نفوذ خارجی، با موفقیت در حال توسعه است.
رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: همکاری فعالی میان روسیه و بلاروس در عرصه بین المللی نیز وجود دارد. حجم تجارت میان روسیه و بلاروس از ابتدای سال ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: مسکو و مینسک به طور فعال در عرصه بینالمللی با یکدیگر تعامل دارند و این اتحایه را تقویت میکنند.
این در حالیست که دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در محل اقامت پوتین در «نووا-اوگاریوا"» در حومه مسکو ساعاتی پیش آغاز شده بود.
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