پوتین: حجم تجارت با بلاروس ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: همکاری‌ های تجاری و اقتصادی میان روسیه و بلاروس، علی‌رغم تلاش‌ ها برای اعمال نفوذ خارجی، با موفقیت در حال توسعه است.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: همکاری فعالی میان روسیه و بلاروس در عرصه بین‌ المللی نیز وجود دارد. حجم تجارت میان روسیه و بلاروس از ابتدای سال ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: مسکو و مینسک به طور فعال در عرصه بین‌المللی با یکدیگر تعامل دارند و این اتحایه را تقویت می‌کنند.

این در حالیست که دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در محل اقامت پوتین در «نووا-اوگاریوا"» در حومه مسکو ساعاتی پیش آغاز شده بود.