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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

تداوم نقض آتش‌بس لبنان و غزه؛ حملات هوایی به «وادی الحجیر»و«دیرالبلح»

تداوم نقض آتش‌بس لبنان و غزه؛ حملات هوایی به «وادی الحجیر»و«دیرالبلح»

رژیم صهیونیستی به نقض آتش‌بس در لبنان و غزه ادامه داده و حملاتی جدیدی به جنوب لبنان و مرکز نوار غزه انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس در لبنان و غزه ادامه داده و حملاتی جدیدی به جنوب لبنان و مرکز نوار غزه انجام داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرکهای المنصوری و وادی الحجیر در جنوب لبنان را بمباران کردند.

از سوی دیگر شبکه العربی گزارش داد: اسرائیل در ادامه تجاوزات خود به نوار غزه نزدیکی بیمارستان شهدا الاقصی در دیر البلح در مرکز نوار غزه را با پهپاد هدف قرار داد.

خبرنگار این رسانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی یک انبار تجهیزات پزشکی را در بیمارستان شهدای الاقصی هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که در پی حمله پهپادی اسرائیل به چادری در داخل بیمارستان شهداء الاقصی در دیر البلح در مرکز نوار غزه چند نفر مجروح شدند.

کد مطلب 6931463

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