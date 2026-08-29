حجت‌الاسلام کاوه احمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشن «امت احمد» به مناسبت هفته وحدت و با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان دالاهو برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و تقویت روحیه وحدت و همدلی میان مردم برگزار شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در آن اجرا شد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو با اشاره به برنامه‌های این جشن، گفت: مولودی‌خوانی، تنبورنوازی و دف‌نوازی از جمله برنامه‌های اجراشده در جشن «امت احمد» بود و فضای مراسم با اجرای برنامه‌های شاد و آیینی همراه شد.

حجت‌الاسلام احمدنژاد ادامه داد: در کنار برنامه اصلی جشن، به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان شهرستان و مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان نیز با عنوان «امت احمد» برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو و در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد و در پایان نیز به حاضران و برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مردمی در مناسبت‌های ملی و مذهبی تأکید کرد و گفت: برنامه‌هایی مانند «امت احمد» فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ وحدت، نشاط اجتماعی و تقویت پیوند میان مردم و مجموعه‌های فرهنگی است.

حجت‌الاسلام احمدنژاد در پایان از حضور و همراهی مردم و مسئولان شهرستان دالاهو در این برنامه قدردانی کرد و افزود: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت فضای همدلی و وحدت در جامعه کمک کند.