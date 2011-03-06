600 هزار هکتار سطوح جنگلی در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله شریفی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز درختکاری، از وجود 606 هزار هکتار سطح جنگی در استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان 6.8 درصد مساحت عرصه های منابع طبیعی این استان تشکیل می دهند .

وی اضافه کرد: از این سطوح جنگلی موجود در استان دو هزار و 800 هکتار جنگل نیمه انبوه و بیش از 603 هزارهکتار جنگل تنک است.

شریفی پوشش جنگل در کشور را 7.5 درصد و در استان 6.8 درصد عنوان کرد و بیان داشت: برای رسیدن به میزان جهانی و استاندارد که 10 درصد است، باید اقدام کرد .

وی با بیان اینکه سرانه جهانی جنگل در دنیا شش دهم و در کشور دو دهم هکتار است، افزود: در این راستا کشور در رتبه 45 دنیا قرار دارد .

وی گونه های غالب جنگلی را در استان شامل بنه، بادامشک، ارغوان، انجیر وحشی، تنگرس، ارژن و کهور برشمرد.

شریفی از شناسایی هشت ذخیرگاه جنگلی به مساحت 9 هزار و 390 هکتار در استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین تاکنون پنج پارک جنگی در استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه فضای سبز بزرگترین تکیه گاه بشر برای بهتر زیستن است، خاطر نشان کرد: اهمیت فضای سبز در گذشته به اندازه امروز برای انسان ها ملموس نبوده است.

وی ادامه داد: در این زمینه به موازات توسعه صنعتی و افزایش گازهای گلخانه ‌ای اهمیت فضای سبز و درختکاری بیشتر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه 60 درصد اکسیژن جهان توسط جنگل های تولید و فضای سبز تولید می شود، یادآورشد: برای کاهش گرد و غبارها توجه به سنت حسنه درختکاری باید همواره مورد توجه باشد .

در پایان این مراسم از فعالان عرصه منابع طبیعی خراسان جنوبی تجلیل شد.