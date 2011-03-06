شورای شهر بودجه سازمان نوسازی شهر تهران را تصویب نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران در سخنان پیش از دستور، با اشاره به نامگذاری این روز به نام روزدرختکاری گفت: درختکاری برای شهر تهران یکی از ضروریات و واجبات است.

دستور اول جلسه امروز شورای اسلامی شهرتهران بررسی لایحه « پشنهاد و معرفی اعضای شورای عالی فنی شهرداری تهران» بود که در جریان آن اکبر ترکان، مازیار حسینی و عطا ا... هاشمی به عنوان اعضای شورای عالی فنی شهرداری تهران مورد تائید اعضا قرار گرفتند.

تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای عالی فنی بر اساس مصوبه سال 83 شورای اسلامی شهر تهران شکل گرفته است در خصوص وظایف آن گفت: تدوین نظام فنی و اجرایی و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهرتهران برای تصویب و تدوین نرخ قراردادهای خاص از جمله وظایف این شورا است.

وی ادامه داد: بررسی و اظهار نظر درباره قیمت های پیشنهادی مناقصه ها در مواردی که بالاتر از نصاب تعیین شده باشد، تصویب شرح کارهای خاص و تصویب قیمتهای جدید از دیگر مسوولیتهای این شورا است.

شکیب یادآورشد: بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائل فنی و تخصصی که مورد سوال واحدهای شهرداری و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه نکرده اند از دیگر وظایف این شورای سه نفره است.

تصویب بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

درادامه جلسه امروز شورای اسلامی شهرتهران ادامه لایحه بودجه سال 1390 شهرداری تهران که به بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران اختصاص داشت، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهرتهران رسید.

براساس این مصوبه بودجه سازمان فرهنگی هنری 69 میلیارد و 900 میلیون تومان، سازمان ورزش 26 میلیارد و 800 میلیون تومان، سازمان رفاه و خدمات اجتماعی 7 میلیارد تومان، سازمان سرمایه گذاری 12 میلیارد و 500 میلیون تومان، سازمان پارکها و فضای سبز 13 میلیارد و 400 میلیون تومان و سازمان بهشت زهرا 50 میلیارد تومان به تصویب رسید.



همچنین بودجه سازمان زیباسازی 60 میلیارد و 800 میلیون تومان، سازمان پسماند 35 میلیارد تومان، سازمان آتش نشانی 105 میلیارد تومان، سازمان میادین میوه و تره بار 49 میلیارد و 400 میلیون تومان، سازمان مهندسی عمران 16 میلیارد و 400 میلیون تومان، سازمان مشاورفنی و مهندسی 13 میلیارد تومان و سازمان بازنشستگی 87 میلیارد و 700 میلیون تومان به تصویب رسید.

درادامه، بودجه سازمان نوسازی شهرتهران به دلیل انتقاد اعضای شورای اسلامی شهرتهران نسبت به عملکرد این سازمان در عمران و نوسازی بافت های فرسوده مورد تصویب واقع نشد.

بافت فرسوده بیشترین حمایت، کمترین نتیجه

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتهران در جریان تصویب بودجه سازمان نوسازی شهر تهران گفت: هر چه شورای شهر تهران برای حل معضلات بافت فرسوده بیشتر تلاش می کند کمتر نتیجه می گیرد.

وی افزود: ما برای رفع مشکل بافت فرسوده بیشترین مصوبات و حمایت ها را داشته ایم ولی متاسفانه کمترین نتیجه و رضایت را داریم.

سازمان نوسازی شهر تهران در حد یک ستاد باقی بماند

خادم با انتقاد نسبت به 22 شرکت نوسازی واقع در مناطق که سال گذشته قرار بود طی یک فرجه 6 ماهه واگذار شوند اظهار داشت: پیشنهاد من این است که سازمان نوسازی شهر تهران در حد یک ستاد باقی بماند و کار اجرایی آن به خود شهرداریهای مناطق واگذار شود تا روند کار نتیجه بهتری داشته باشد.

شهرداری درنوسازی بافت فرسوده کارنامه قابل قبولی ندارد

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهرتهران نیز با انتقاد نسبت به عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران گفت: با توجه به حمایتهای ویژه شورای شهر نسبت به بازسازی بافت های فرسوده و بخشودگی صددرصد عوارض، متاسفانه دوستان در این سازمان نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند و حتی این تسهیلات را به عنوان عملکرد در کارنامه خودشان تلقی کردند.

تصویب دوماهه بودجه سازمان عمران مناطق

همچنین بودجه سازمان عمران مناطق با توجه به انتقادهای اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد این سازمان و انحراف این سازمان از سیاستهای تعریف شده آن تا پیشنهاد اصلاحی آن به صورت دوماهه (بودجه ماههای فروردین و اردیبهشت) به تصویب رسید.

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران در جریان تصویب بودجه این سازمان گفت: این سازمان در شورای دوره سوم تاسیس شد تا به صورت ستادی بر پروژه های عمرانی نظارت کند و سیاست گذاری کلان در حوزه عمران داشته باشد نه اینکه واسطه گری کند.

در این جلسه از مجموع 21 سازمان وابسته به شهرداری تهران، بودجه 15 سازمان بررسی و تعیین تکلیف شد و مقرر شد ادامه جلسه بررسی بودجه سازمان ها بعد از ظهر نیز ادامه یابد.