296 طرح در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر یکشنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان افزود: همچجنین 196 میلیارد ریال از محل اعتبارات تکلک دارایی سرمایه ای در سالجاری به شهرتسان تخصیص داده شده است.

وی تعداد طرح های اجرا شده در سال گذشته را 230 طرح با 157 میلیارد ریال اعتبار اعلام کرد.

گرزین بیان کرد: همچنین در سال 87 حدود 252 طرح با 230 میلیارد ریال، سال 86 حدود 270 طرح با 175 میلیارد ریال و سال 85 حدود 232 طرح با 165 میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

فرماندار گرگان، تعداد طرح های اجرای دشه رد سال 84 در این شهرستان را 180 طرح با 70 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی استان بیان کرد.



وی با اشاره به اعتبارات تخصیصی در تملک ودارایی ها از سال 84 تا سال 89 اظهار داشت: در سال 90 الویت ما اشتغال جوانان، تکمیل پروژه های نیمه تمام، اجرایی شدن مصوبات سفر سوم است.

وی یادآور شد: رفع مشکل آب شرب، کشاورزی و صنعتی، حوادث و بلایای طبیعی، مسکن مهر شهرستان گرگان از دیگر اولویت هاست.

فرماندار گرگان گفت: از کمیته برنامه ریزی استان انتظار داریم با لحاظ کردن معیارهای فوق که اولویت اساسی شهرستان است اعتبار تملک ودارایی 90از افزایش چشمگیری بر خوردار باشد.