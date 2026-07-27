فراخوان پذیرش دوره MPH دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام آزمون پذیرش دانشجو در دوره گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH) سال ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، آزمون ورودی این دوره روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ۱۰ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ مدارک موردنیاز خود را از طریق پست الکترونیکی معاونت آموزشی دانشکده بهداشت به نشانی edusph@tums.ac.ir ارسال کنند. مدارکی که پس از پایان مهلت مقرر ارسال شوند، بررسی نخواهند شد.

شرایط شرکت در آزمون

متقاضیان شرکت در این آزمون باید دارای شرایط زیر باشند:

برخورداری از شرایط عمومی ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی کشور، داشتن سلامت جسمی و روانی متناسب با تحصیل در دوره MPH، دارا بودن دانشنامه دکترای عمومی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های علوم پزشکی، ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد، نداشتن اشتغال همزمان به تحصیل در سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ارائه گواهی پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از آن برای مشمولان، داشتن حداکثر ۵۰ سال سن در زمان ثبت‌نام.

بر اساس این فراخوان، کارکنان دولت در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت رسمی، پیمانی یا قراردادی و ارائه تعهد خدمت به محل اشتغال خود، در صورت قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه از پرداخت شهریه معاف خواهند بود.

سایر پذیرفته‌شدگان پس از موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه، موظف به پرداخت شهریه مصوب هیئت امنای دانشگاه خواهند بود.

پذیرش دانشجو در سه گرایش ، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها و مدیریت نظام سلامت انجام می شود.

ظرفیت پذیرش هر گرایش ۱۰ نفر اعلام شده است. همچنین در صورتی که حداقل ۴۰ درصد ظرفیت یک گرایش تکمیل نشود، پذیرفته‌شدگان آن گرایش می‌توانند در سایر گرایش‌های دارای ظرفیت ادامه تحصیل دهند.

کارکنان دولت در صورت قبولی موظف به ارائه موافقت کتبی ادامه تحصیل در دوره MPH از سوی بالاترین مقام مسئول محل خدمت خود هستند.

مدارک موردنیاز ثبت‌نام

داوطلبان باید مدارک ، تصویر تمامی صفحات شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد، تصویر آخرین حکم کارگزینی برای شاغلان، گواهی پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از آن، یک قطعه عکس پرسنلی جدید، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر فیش واریز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت ثبت‌نام، فرم تکمیل‌شده ثبت‌نام، مبلغ ثبت‌نام باید به شماره شبای IR۲۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۶۱۰۳۰۰۶۷۵۶ با کد شناسه ۳۷۶۰۷۶۱۷۴۱۴۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵ واریز شود.

منابع آزمون

منابع معرفی‌شده برای آزمون پذیرش دوره MPH عبارت‌اند از: «روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی» تألیف کاظم محمد (پنج فصل اول و فصل دهم)، «اپیدمیولوژی گوردیس» ترجمه صباغیان (فصول ۱ تا ۵، ۷ تا ۱۵ و ۱۸)، «کتاب جامع بهداشت عمومی» تألیف حسین حاتمی، سیدمنصور رضوی و همکاران، آخرین ویرایش، انتشارات ارجمند

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۸۸۹۵۱۴۰۴ و ۰۲۱۴۲۹۳۳۳۲۱۴ تماس بگیرند.