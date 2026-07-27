به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌ای مفصل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، به انتقادهای مطرح‌شده درباره برگزاری این مسابقات واکنش نشان داد و منتقدان را به «ترویج نفرت» و «انتشار شایعات نادرست» متهم کرد.

اینفانتینو که در طول برگزاری جام جهانی هیچ نشست خبری رسمی برگزار نکرد، در پیامی ۱۵ اسلایدی که هم‌زمان در صفحه رسمی فیفا نیز منتشر شد، مدعی شد منتقدان به دلیل تمرکز بر انتقادها، زیبایی‌های فوتبال، احساسات، شادی و هیجان این رقابت‌ها را نادیده گرفته‌اند.

رئیس فیفا همچنین خطاب به منتقدان گفت: به جای نشستن پشت صفحه‌نمایش و انتشار نفرت، لحظه‌ای تأمل کنید، دعا بخوانید یا یک مسابقه فوتبال تماشا کنید تا به آرامش برسید.

اینفانتینو در بخشی از پیام خود مدعی شد جام جهانی ۲۰۲۶ بدون هیچ حادثه امنیتی برگزار شده و «۱۰۰ درصد امنیت» در این رقابت‌ها برقرار بوده است. این در حالی است که این ادعا با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد؛ چرا که در جریان مسابقات، اعتراضات خشونت‌آمیز پیش از دیدار افتتاحیه در مکزیک، درگیری‌هایی در برخی مناطق هواداری و همچنین جان باختن چهار هوادار مکزیکی در جریان جشن‌های خیابانی پس از صعود این تیم به مرحله حذفی گزارش شده بود.

رئیس فیفا همچنین انتقادها درباره مشکلات صدور ویزا را کم‌اهمیت جلوه داد و اعلام کرد تنها تعداد محدودی موفق به دریافت ویزا نشدند، در حالی که میلیون‌ها نفر از سراسر جهان بدون مشکل وارد کشور میزبان شدند. این در شرایطی است که برخی اعضای کاروان تیم ملی فوتبال ایران، هواداران چند کشور و همچنین «عمر عبدالقادر آرتان» داور اهل سومالی، به دلیل محدودیت‌های ورود به آمریکا امکان حضور در جام جهانی را پیدا نکردند.

رسانه «dailymail» نوشت: اینفانتینو همچنین به حواشی مربوط به تعویق محرومیت «فلوریان بالوگان»، مهاجم تیم ملی آمریکا، واکنش نشان داد و تصمیم‌های داوری و انضباطی از این دست را اتفاقی معمول در فوتبال دانست. این در حالی است که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره تماس دونالد ترامپ با رئیس فیفا و درخواست برای بازنگری در محرومیت این بازیکن منتشر شده بود؛ موضوعی که انتقادهای زیادی درباره احتمال دخالت سیاسی در تصمیمات فوتبالی به همراه داشت.

اظهارات رئیس فیفا در حالی مطرح شده که بسیاری از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی، مواضع او را تلاش برای نادیده گرفتن حواشی و بازنویسی روایت جام جهانی ۲۰۲۶ توصیف کرده‌اند.

در بخش دیگری از پیام اینفانتینو آمده است: «به همه کسانی که بازی زیبای ما، احساسات، جشن‌ها، خنده‌ها، گریه‌ها، ناامیدی‌ها و شادی‌ها را از دست دادند، می‌گویم متأسفم که این لحظات را ندیدید. متأسفم که آن‌قدر درگیر نفرت و انتقاد بودید که همه این زیبایی‌ها را از دست دادید.



در حالی که برخی پشت قلم‌ها، کاغذها و صفحه‌های نمایش خود نشسته و نفرت و شایعات دروغین منتشر می‌کردند، ما در فیفا در خط مقدم بودیم؛ سازماندهی کردیم، سخت تلاش کردیم و بهترین نمایش جهان را ارائه دادیم.



در حالی که برخی تفرقه ایجاد می‌کردند، ما اتحاد ساختیم. مردم به عنوان خانواده، هوادار و یک جامعه واحد کنار هم جمع شدند. ما هیچ خشونت یا حادثه‌ای ندیدیم و همه چیز در امنیت و آرامش برگزار شد.



هفت میلیون نفر از بیش از ۲۰۰ کشور جهان، مسابقات جام جهانی را در ۱۶ شهر و ورزشگاه میزبان دنبال کردند و این رقابت‌ها بدون حادثه، خشونت و درگیری برگزار شد.



در حالی که ما تلاش می‌کردیم دو کشور درگیر جنگ را به یکدیگر نزدیک کنیم، تیم ایران بدون هیچ حادثه یا درگیری وارد ایالات متحده شد. وقتی تیم ایران بازی‌های خود را آغاز کرد، تمام شعارهای علیه این تیم تبدیل به یک سرود واحد شد.



هواداران تبدیل به کشور شدند، آنها تبدیل به تیم شدند و پشت سر تیم ملی ایران ایستادند. این موضوع درباره سیاست نیست؛ فوتبال درباره اتحاد است، نه جدایی. فوتبال از نفرت و تبعیض بزرگ‌تر است.



این مسابقات بهترین چهره انسانیت را به نمایش گذاشت. تیم‌هایی از کشورهای کوچک با افتخار در مهم‌ترین رقابت‌های جهان حضور پیدا کردند و نشان دادند هر کسی می‌تواند بخشی از این ورزش بزرگ باشد، بدون توجه به اینکه از کجا آمده است.



«به جای نفرت، عشق را انتخاب کنید. فوتبال می‌تواند مردم را متحد کند و تنها این ورزش زیباست که چنین نمایش خارق‌العاده‌ای خلق می‌کند؛ نمایشی که در آن همه دوباره به عنوان انسان به یکدیگر نزدیک می‌شوند.