ثبت۷۰۰ هزار تردد از مرز مهران از ابتدای ماه صفر تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در مرز مهران در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده است که این آمار، نشان از استقبال گسترده و بی‌نظیر زائران از این گذرگاه دارد.

استاندار ایلام گفت: انتخاب بیش از ۶۰ درصدی زائران برای تردد از مرز مهران، بیانگر جایگاه ویژه این مرز در میان عاشقان حسینی است.

وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده است، افزود: در پایانه شهید سلیمانی، مواکب و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند و امکانات مورد نیاز زائران در حوزه‌های مختلف از جمله اسکان، تغذیه، بهداشت و حمل‌ونقل فراهم شده است و خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام‌شده، هیچ گونه کمبودی در زمینه خدمات‌رسانی به زائران وجود ندارد.

استاندار ایلام با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به اربعین، تصریح کرد: هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و مردم استان ایلام ایجاد شده است و روند میزبانی از زائران با آمادگی کامل و بدون وقفه ادامه دارد؛ بدون شک این هماهنگی، نقش کلیدی در تسهیل تردد و افزایش رضایت زائران داشته است.

کرمی در پایان با تأکید بر اینکه هدف همه مجموعه‌های خدمات‌رسان، فراهم کردن سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، خاطرنشان کرد: این خدمت‌رسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری همراه با عزت برای عاشقان حسینی باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم زائران باشد.