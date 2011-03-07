محله های منتخب در طرح استقبال از بهار الگوی سایر محلات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی روز دوشنبه در بازدید از پروژه های آماده بهره برداری در منطقه 8 گفت: انتخاب محله مجیدیه جنوبی، انتخابی هوشمندانه بوده و لازم است که در این محله علاوه بر اقدامات عمرانی، برنامه هایی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی شهروندان نیز در نظر گرفته شود.

وی اقدامات بدیع و ابتکاری در امر جداره سازی بدنه شهر را از مطالبات مدیریت شهری قلمداد کرد و افزود: برای ایجاد جاذبه های بصری می توان از مشارکت شهروندان و هدایت شورایاران بهره جست و با اهداء رنگ و قلم مو ، درب منازل و کرکره های واحدهای تجاری واقع در این محله را رنگ آمیزی کرد و چهره محله را تغییر داد.

شریفی در خلال بازدید از اقدامات انجام شده در خیابان شهید مدنی که به عنوان معبر نمونه طرح استقبال از بهار انتخاب شده است تاکید کرد: شمال این خیابان در تقاطعهای غیر همسطح و میدان رسالت واقع شده که با رسیدگی و ساماندهی این خیابان، جنوب میدان رسالت نیز ساماندهی شده و علاوه بر احداث تک درخت و چمن کاری در حاشیه معبر، می توان فرش گل و پایه چراغ و نورپردازی مناسبی نیزدر آن ایجاد ایجاد کرد تا در سال آتی اقدامات صورت گرفته در این خیابان، الگوی دیگر معابر منطقه باشد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در بازدید از پروژه های ساماندهی مسیل باختر، مجموعه ورزشی وحیدیه جنوبی و میدان نبوت و...، از شهردار منطقه 8 خواست تا نسبت به تسریع در تکمیل این پروژه ها تمهیدات لازم اندیشیده تا در سال آینده تمامی آنها مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

وی افتتاح و بهره برداری از سرای محله در نقاط مختلف منطقه ، بهسازی خیابان دماوند، بوستان آب، احداث بازار میوه و تره بار، توسعه و تجهیز درمانگاه تخصصی منطقه 8 و... را از اقدامات موثر این منطقه در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با ارائه آموزشهای لازم و فرهنگ سازی، شهروندان نیز نگهداری مناسبی از این سرمایه های شهر داشته باشند و بیش از پیش با مدیریت شهری مشارکت کنند.

شریفی در جمع بندی بازدید، عملکرد و اقدامات شهرداری منطقه 8 در سال 1389 را ارزنده دانست و از تلاش و جدیدت شهردار و پرسنل این منطقه تقدیر کرد.