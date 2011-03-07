به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر ملغی شدن صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطابق با ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی گفت: خوشبختانه قانون افزایش بهره‌وری در اواخر مردادماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و بخش‌های مختلفی دارد که به وزارت جهاد کمک می‌کند تا حمایت خوبی از تولیدکنندگان صورت دهد.

وی افزود: این قانون با جهات مختلفی که دارد، همچنان پابرجاست.

وزیر جهادکشاورزی در خصوص تراز بازرگانی بخش کشاورزی گفت: مطابق با آمار ده ماهه، با توجه به اینکه صادرات بیش از 40 درصد افزایش یافته و میزان واردات هم با کاهش 20 درصدی مواجه بوده است، تراز بازرگانی حداقل 2 میلیارد دلار بهبود می‌یابد.

خلیلیان در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی گفت: بودجه امسال بیش از صد در صد افزایش داشته و در عین حال از محل صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، تاکنون با سه بانک در این خصوص مذاکره شده تا مبالغی را که از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یافته، با کمک بانکها در اختیار تمامی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مرتبط قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری نخستین فن‌بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: با افتتاح این فن‌بازار، به سوی یک فن بازار بین‌المللی خواهیم رفت که نتایج و دستاوردهای خود را به کشورهای دیگر معرفی کنیم و از دستاوردهای آنها مطلع شویم.

خلیلیان تصریح کرد: در این فن‌بازار، 571 دستاورد تحقیقاتی به بخش‌های تولیدی ارائه می‌شود که می‌تواند نیاز کشور را در حوزه‌های مختلف برطرف کند.