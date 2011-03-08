"حوالی اتوبان" فیلمی شریف و سالم است/ ممیزی به فیلم لطمه نزد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" اولین ساخته سیاوش اسعدی کارگردان جوان سینمای ایران است که به تازگی در سینما‌ها اکران شده است. فیلمنامه را سعید نعمت‌الله نوشته و مانند دیگر فیلمنامه‌های این نویسنده "حوالی اتوبان" قصه‌ای امروزی و اجتماعی دارد. فیلم که در جشنواره بیست و هشتم فجر دیده و توسط بسیاری از منتقدان به عنوان تجربه اول یک کارگردان ستایش شد، روزهای پایانی سال روی پرده رفته است. به بهانه اکران این فیلم با غلامرضا موسوی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی گفتگو کردیم.

* خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ وهنر: قصه "حوالی اتوبان" چه زمانی به شما پیشنهاد شد و از چه زمانی در جریان مضمون فیلم قرار گرفتید؟

- غلامرضا موسوی: زمانی که فیلمنامه اولیه "حوالی اتوبان" توسط آقای اسعدی به من پیشنهاد شد، از همان زمان این فیلم را بسیار مثبت و شاخص دیدم بنابراین با کمال میل قبول کردم که تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را بر عهده بگیرم.

* به عنوان تهیه‌کننده چقدر باکارگردان همفکری و تعامل داشتید؟

- باید کارگردان و تهیه‌کننده در یک فیلم باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و مسایل‌شان را با همفکری یکدیگر حل کنند. اسعدی از ابتدا می‌دانست چه می‌خواهد. بنابراین من هم به عنوان تهیه‌کننده تلاش کردم فضا را برای فعالیت او باز بگذارم تا بتواند به راحتی به مقصودش دست پیدا کند.

زمان تولید این فیلم هیچ اختلاف و مشکلی با کارگردان پیدا نکردم. طبیعتاً اگر مشکل و اختلاف نظری هم پیش می‌آمد به راحتی با گفتگو حل می‌شد. تصور می‌کنم اسعدی در ساخت اولین فیلمش آنچه را که می‌خواست به دست آورد. "حوالی اتوبان" فیلمی شریف و سالم است که هم وجه فرهنگی و هم وجه عامیانه و جذب مخاطب را در نظر می‌گیرد.

* انتخاب بازیگران با مشورت شما انجام شد؟ شما نظری درباره ترکیب بازیگران فیلم نداشتید؟

- درانتخاب بازیگران فیلم دخالت نمی‌کردم. در این فیلم از ابتدا تلاش شد از شهاب حسینی و گلچهره سجادیه که هر دو سوپراستارهای سینمای ما هستند، استفاده شود. نورا هاشمی فرزند دو بازیگر بزرگ سینما و تئاتر مهدی هاشمی و گلاب آدینه است که طبیعتاً فرزند آنها بازیگر بزرگی از کار در می‌آید. خوشبختانه نورا هاشمی به راحتی توانست از عهده نقش برآید و حضور دلنشینی در فیلم داشته باشد. از انتخاب‌هایم برای این فیلم راضی هستم.

* شرایطی که در آن فیلم اکران شده است را راضی‌کننده می‌دانید؟ چرا فیلم در این زمان به نمایش درآمد؟

- قرارداد اکران این فیلم تابستان سال 89 منعقد شد، اما فیلم‌هایی که قبل از ما قرارداد داشتند با استقبال روبرو شدند و اکران‌شان ادامه پیدا کرد و طبیعتاً نمایش فیلم ما به تعویق افتاد و به بعد از جشنواره موکول شد. جای هیچ گله‌ای وجود ندارد چون فیلم‌های دوستان ما همه به فروش بالایی دست پیدا کردند و این مسئله باعث دیر‌اکران شدن فیلم ما شد.

بهناز جعفری در نمایی از "حوالی اتوبان"

* از فروش فیلم راضی هستید؟

- با توجه به شرایط موجود و مسایلی که در جامعه وجود دارد تصور می‌کنم "حوالی اتوبان" در بین فیلم‌هایی که روی پرده هستند با استقبال خوبی مواجه شده است. این فیلم اثری است که مخاطب از آن لذت می‌برد و در مواجهه با آن با موضوع و مضمون تازه‌ای روبرو می‌شود. البته اگر در شرایط دیگری این فیلم اکران می‌شد مطمئناً ما با مخاطب انبوه روبرو بودیم. البته در این شرایط نمی‌توان کسی را مقصر دانست.

*چقدر فیلم در زمان اکران و حتی قبل از آن برای پروانه ساخت دچار ممیزی و اصلاحیه شد؟

- فیلمنامه این فیلم زمان مدیریت قبلی شورای نظارت و ارزشیابی ارایه شد. قبل از دریافت پروانه ساخت دوستان و مسئولان نگران بودند که شاید این فیلم حساسیت‌برانگیز باشد چون سوژه خاصی داشت. اما خوشبختانه آقای محمود اربابی مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی در نهایت به من به عنوان تهیه‌کننده اعتماد کرد و به ما گفت این فیلم دچار مشکل نخواهد شد و نباید نگرانی بابت اکران داشته باشیم.

زمانی که فیلم آماده نمایش شد هم در شورای نظارت و ارزشیابی قبلی بازبینی شد و هم توسط شورای جدید. هر دو شورا نیز پروانه نمایش فیلم را صادر کردند. اصلاحیه‌هایی که به فیلم وارد شد آن‌قدر قابل ملاحظه نبود که به فیلم لطمه وارد کند. بنابراین "حوالی اتوبان" به همان صورت که در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر نمایش داده شد اکران عمومی شد.

* تصور نمی‌کنید فیلم از جایی دچار دو پارگی و انقطاع می‌شود. از زمانی که سیما (نورا هاشمی) به خانواده قبلی خود باز می گردد وارد فضای خانوادگی می‌شویم و به نظر می‌رسد لحن فیلم عوض می‌شود؟

- من معتقدم که فیلم دو پاره نمی‌شود بلکه از جایی کم کم رنگ عوض می‌کند نه گفتار و لحن خود را. از فصلی به بعد ازرنگ‌های شاد و زندگی موفق و خوشبختی به جایی می‌رویم که احتمال فروپاشی این زندگی پررنگ می‌شود. بنابراین کم کم رنگ فیلم از دست می‌رود. بنابراین ما در ادامه شاهد فیلمی رنگی با لحنی سیاه و سفید هستیم.

فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی و بازی نورا هاشمی، شهاب حسینی، گلچهره سجادیه، بهناز جعفری، افشین سنگ‌چاپ و... روی پرده سینماها است.

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گفتگو: آروین موذن‌زاده