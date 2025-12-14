  1. استانها
نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار استقلال و خیبر لغو شد

خرم‌آباد- مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان از لغو نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار تیم‌های استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود داودی‌نژاد مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان عصر یکشنبه در توضیح علت برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: قرار بود در این ساعت در خدمت «ریکاردو ساپینتو» سرمربی باشگاه استقلال برای نشست خبری پیش از مسابقه باشیم، اما این نشست به دلایلی برگزار نشد.

تأخیر پرواز استقلال عامل لغو نشست

وی افزود: به دلیل دیر رسیدن پرواز تیم استقلال به خرم‌آباد، برنامه‌های این تیم با تأخیر مواجه شد و همین موضوع باعث شد نشست خبری پیش از بازی لغو شود.

مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال لرستان ادامه داد: پس از ورود اعضای تیم استقلال، کادر فنی این تیم درگیر جلسه آنالیز فنی بود و به همین دلیل امکان حضور سرمربی در نشست خبری فراهم نشد.

تلاش برای برگزاری نشست بی‌نتیجه ماند

داودی‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: بنده با مدیر رسانه‌ای تیم استقلال مذاکرات و پیگیری‌های زیادی انجام دادم تا این نشست برگزار شود، اما متأسفانه به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیش‌آمده، امکان حضور در نشست خبری فراهم نشد.

    • شاهین اهواز IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      استقلال همیشه معترض، دلش بخاد بازی میکنه،نخاد لغو میکنه، مصاحبه بخاد انجام میده اونم در مورد تیم خودش چیزی برای گفتن نداره در مورد تیمهای دیگه و داوری حرف میزنه چون پنالتی میخاد، نخواست هم کلآ لغو میکنه،به این میگن مبارزه عادلانه،

