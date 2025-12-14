نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار استقلال و خیبر لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود داودینژاد مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان عصر یکشنبه در توضیح علت برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرمآباد، اظهار داشت: قرار بود در این ساعت در خدمت «ریکاردو ساپینتو» سرمربی باشگاه استقلال برای نشست خبری پیش از مسابقه باشیم، اما این نشست به دلایلی برگزار نشد.
تأخیر پرواز استقلال عامل لغو نشست
وی افزود: به دلیل دیر رسیدن پرواز تیم استقلال به خرمآباد، برنامههای این تیم با تأخیر مواجه شد و همین موضوع باعث شد نشست خبری پیش از بازی لغو شود.
مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال لرستان ادامه داد: پس از ورود اعضای تیم استقلال، کادر فنی این تیم درگیر جلسه آنالیز فنی بود و به همین دلیل امکان حضور سرمربی در نشست خبری فراهم نشد.
تلاش برای برگزاری نشست بینتیجه ماند
داودینژاد با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: بنده با مدیر رسانهای تیم استقلال مذاکرات و پیگیریهای زیادی انجام دادم تا این نشست برگزار شود، اما متأسفانه به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیشآمده، امکان حضور در نشست خبری فراهم نشد.
