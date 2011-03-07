برترینهای سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم معرفی می ‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سی و سومین دوره از مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم تا ساعاتی دیگر با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، رئیس سازمان دارالقرآن کشور و رئیس مرکز فعالیت ‌های قرآنی جوانان کشور در استان یزد پایان می ‌یابد.

در این مراسم که در سالن هلال ‌احمر یزد برگزار می ‌شود، حجت ‌الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت ‌الاسلام حمید محمدی رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، مهدی قره ‌شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن و رحیم خاکی رئیس مرکز فعالیت‌ های قرآنی کشور همچنین امام جمعه و استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی حضور خواهند داشت.

این مراسم با تلاوت قرآن توسط نفر اول رشته قرائت سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، اجرای گروه‌ های ممتاز همخوانی و تواشیح کشور و اعلام نفرات برتر این دوره از مسابقات در رشته‌ های قرائت، حفظ، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم همراه خواهد بود.

همچنین در این مراسم از 9 نفر از پیشکسوتان و خادمان قرآنی استان یزد با اهدای یک جلد قرآن مجید، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و سکه بهار آزادی تجلیل خواهد شد.