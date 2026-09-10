سقوط بانوی ۴۴ ساله کاشانی به گودال ۲ متری بر اثر فرونشست

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در پی فرونشست پی یک ساختمان در حال ساخت، بخشی از محدوده مجاور این ساختمان دچار ناپایداری شد و یک بانوی ۴۴ ساله به داخل گودالی به عمق حدود ۲ متر سقوط کرد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه پردیس به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی عملیات رسیدگی به وضعیت مصدوم را آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان ادامه داد: با توجه به شرایط محل و قرار گرفتن فرد در داخل گودال، عوامل آتش‌نشانی نیز در محل حاضر شدند و برای خارج‌سازی ایمن مصدوم از گودال وارد عمل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در مجاورت ساختمان‌های در حال ساخت گفت: محل‌های گودبرداری و نقاطی که احتمال ریزش یا فرونشست در آنها وجود دارد باید به شکل کامل ایمن‌سازی و محصور شوند تا از ورود افراد و وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

فرزندی‌پور خاطرنشان کرد: شهروندان نیز باید از نزدیک شدن به لبه گودال‌ها، محل‌های گودبرداری‌شده و نقاطی که نشانه‌های ناپایداری زمین یا سازه در آنها مشاهده می‌شود، خودداری کنند و در صورت مشاهده شرایط خطرناک، موضوع را به دستگاه‌های امدادی و مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث در محدوده پروژه‌های ساختمانی افزود: رعایت الزامات ایمنی در زمان گودبرداری و پایدارسازی دیواره‌ها، محصور کردن محدوده پروژه و جلوگیری از تردد افراد در نقاط پرخطر می‌تواند از بروز حوادث و آسیب‌های جانی جلوگیری کند.