۲ سارق کابل برق در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم، مأموران کلانتری ۲۷ شهرستان اصفهان حین گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، دو راکب موتورسیکلت را در حال سرقت کابل‌های برق مشاهده کردند و برای دستگیری آنها وارد عمل شدند.

وی افزود: متهمان با مشاهده مأموران و بی‌توجهی به دستور ایست پلیس قصد فرار داشتند که مأموران ضمن رعایت ضوابط قانونی و با شلیک تیر هوایی موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و هر دو سارق را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از وسایل همراه متهمان، مقادیری کابل برق سرقتی و ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

نیکبخت با تأکید بر نقش مشارکت مردم در پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک در اطراف تأسیسات برق، مخابرات و سایر اموال عمومی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا از وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی جلوگیری شود.