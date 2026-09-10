به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی ظهر پنجشنبه در چهارمین اختتامیه جشنواره تئاتر رضوی با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان، اظهار کرد: در جلسه‌ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار، فرماندار و جمعی از هنرمندان، از زحمات همه دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر قدردانی شد.

وی با اشاره به وضعیت تالار مرکزی شهر یاسوج افزود: این پروژه سال‌ها راکد مانده بود و با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی و عنایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه به سرانجام رسیدن آن فراهم شده است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از این مجموعه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این پیگیری‌ها، تالار مرکزی هرچه سریع‌تر در اختیار مردم و جامعه فرهنگی و هنری استان قرار گیرد.

بهرامی همچنین با اشاره به مشکلات و مطالبات جامعه فرهنگی و هنرمندان، ایجاد فضایی اختصاصی برای سینما را ضروری دانست و تصریح کرد: باید فضایی در شأن هنرمندان و مردم استان فراهم شود.

وی ادامه داد: همه مسئولان، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار، برای تحقق این هدف کمک خواهند کرد تا زیرساخت مناسبی برای فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی در استان ایجاد شود.

گرامیداشت هنرمندان فقید

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان فقید استان، از فریدون داوری، حسین پناهی و اردشیر کیانی یاد کرد و بر جایگاه و اثرگذاری آنان در عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد.

بهرامی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی مردم منطقه، آنان را سرمایه‌ای بزرگ برای استان دانست و گفت: مردم این دیار مهمان‌نواز، شجاع و نوع‌دوست هستند و این ویژگی‌ها از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی منطقه به شمار می‌رود.