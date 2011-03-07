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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

برای حل اختلافات؛

مذاکرات کوزوو و صربستان فردا آغاز می شود

مذاکرات کوزوو و صربستان فردا آغاز می شود

صربستان و کوزوو درصدد هستند تا با حمایت و میانجیگری اتحادیه اروپا گفتگوهایی را برای حل تمام اختلافات فیمابین آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نخستین گفتگوهای مستقیم در سطح بالا از زمان جدایی کوزوو از صربستان در سال 2008 به شمار می رود.

صربستان اعلام کرده است گفتگوها تنها بر مسائل عملی مانند توافق نامه های تجاری، گمرکی، و سوابق مالکیتی متمرکز خواهد بود و این به هیچ وجه به منزله شناسایی اعلامیه استقلال کوزوو، که در پریشتینا قرائت شد نیست.

"گوران بوگدانوویچ" وزیر امور کوزوو در کابینه دولت صربستان در این باره گفته است :" این یک فرصت تاریخی برای حل یک اختلاف تاریخی بین صربها و آلبانیایی تبارهای کوزوو است و بلگراد و پریشتینا آن را رد نمی کنند.

این خبرگزاری می نویسد: بلگراد بر آن است تا با حل اختلافات خود با کوزوو راه خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا که این امر مانعی عمده تلقی می شود،هموار کند.

کد مطلب 1269230

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