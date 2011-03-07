  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

آلبوم موسیقی "به یاد استاد فرامرز پایور" منتشر شد

آلبوم موسیقی "به یاد استاد فرامرز پایور" منتشر شد

آلبوم موسیقی "به یاد استاد فرامرز پایور" به آهنگسازی سیاوش آریا منش از سوی موسسه "راوی آذرکیمیا" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر این آلبوم برگرفته از مکتب موسیقی فرامرز پایور است که در دوبخش طراحی  و هر بخش آن یک سی دی( لوح فشرده) مجزا دارد. بخش نخست در دستگاه شور و بخش دوم در آواز ابوعطا است که آهنگسازی و تنظیم اثر را سیاوش آریا منش وخوانندگی آن را بهرام سارنگ برعهده داشته اند.

این اثر 17 قطعه آوازی ، چهار مضراب، رنگ و قطعات با کلام و بی کلام دارد و در آن نوازندگانی چون رامتین مجاهد(تار و بم تار)، سیامک بنایی(تمبک)، علیرضا دریایی(کمانچه)، علی نجفی(نی)، هوشنگ فراهانی(تار)، هوشمند عبادی(نی) و آریا منش سنتور نواخته اند.
 
غزل ها و ترانه های این آلبوم از صائب تبریزی، حافظ، سعدی و مولاناست که در قطعاتی چون "ساز و آواز"ها در چهار قطعه، آهنگ ترانه "سرو زیبا"، آهنگ ترانه "زیارتگه رندان" و آهنگ ترانه "افسانه عشق" خوانده شده اند.
 
یادآور می شود این آلبوم در نخستین سالگرد درگذشت این استاد برجسته و در ایام برگزاری مراسم بزرگداشت وی منتشر شد اما به علت در گذشت پدر سعید ثابت (سرپرست گروه پایور) این بزرگداشت که قرار بود فردا 17 اسفند در تالار وحدت برگزار شود لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.

 
کد مطلب 1269358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها