ظرفیت تامین آب آشامیدنی گلستان به 3000 هزار لیتر در ثانیه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی شامگاه چهارشنبه در تشریح عملکرد و فعالیتهای سالجاری شرکت افزود: در حال حاضر در تمامی نقاط شهری با توجه به زیرساخت شبکه توزیع آب آشامیدنی، واگذاری انشعاب در کمتر از سه روز انجام می شود.

وی اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی در سال جاری اقدامات فراوانی در بخش حقر و تجهیز چاه، خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب گرگان و بهسازی چاهها از سوی شرکت صورت گرفته است.

وی افزود: ظرفیت مخازن آب شهری به 170 هزار مترمکعب رسیده که دو هزار مترمکعب آن در سالجاری بهره برداری شده است.

علیمرادی بیان داشت: همچنین 33 هزار مترمکعب مخازن آب نیز در حال ساخت است که در نتیجه، افزایش حجم مخازن ذخیره آبرسانی شهرها را بهمراه داشته است.

وی گفت: در شهرهای گرگان، علی آباد، گالیکش و مینودشت به تعداد زونهای آبرسانی افزوده شده و سبب تعدیل فشار شبکه و جلوگیری از هدر رفت آب شده است.



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