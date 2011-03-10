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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۸

ظرفیت تامین آب آشامیدنی گلستان به 3000 هزار لیتر در ثانیه رسید

ظرفیت تامین آب آشامیدنی گلستان به 3000 هزار لیتر در ثانیه رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: ظرفیت تامین آب آشامیدنی استان در سالجاری به سه هزار و 50 لیتر در ثانیه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی شامگاه چهارشنبه در تشریح عملکرد و فعالیتهای سالجاری شرکت افزود: در حال حاضر در تمامی نقاط شهری با توجه به زیرساخت شبکه توزیع آب آشامیدنی، واگذاری انشعاب در کمتر از  سه روز انجام می شود.

وی اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی در سال جاری اقدامات فراوانی در بخش حقر و تجهیز چاه، خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب گرگان و بهسازی چاهها از سوی شرکت صورت گرفته است.
 
وی افزود: ظرفیت مخازن آب شهری به 170 هزار مترمکعب رسیده که دو هزار مترمکعب آن در سالجاری بهره برداری شده است.
 
علیمرادی بیان داشت: همچنین 33 هزار مترمکعب مخازن آب نیز در حال ساخت است که در نتیجه، افزایش حجم مخازن ذخیره  آبرسانی شهرها را بهمراه داشته است.
 
وی  گفت: در شهرهای گرگان، علی آباد، گالیکش و مینودشت به تعداد زونهای آبرسانی افزوده شده و سبب تعدیل فشار شبکه و جلوگیری از هدر رفت آب شده است.

بیش از 260 هزار مشترک آب و فاضلاب در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1271184

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