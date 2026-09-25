قیمت جهانی نفت امروز ۳ مهر؛ برنت در محدوده ۱۰۵ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات صبح امروز (جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵)، تحت تأثیر گزارش‌هایی مبنی بر خوش‌بینی‌های سیاسی، کاهش یافت و بخشی از رشد ۲ روز گذشته خود را پس داد.

بر اساس آخرین قیمت‌های لحظه‌ای، نفت خام با افت ۱.۹۹ درصدی به ۹۲.۷۲۹ دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با کاهش ۱.۲۸ درصدی در سطح ۱۰۵.۲۳۶ دلار معامله شد.

با وجود تحولات سیاسی، روند هفتگی قیمت نفت متفاوت بوده است؛ به‌طوری که نفت خام آمریکا در مسیر ثبت کاهش حدود ۲ درصدی در هفته قرار دارد، در حالی که نفت برنت با وجود افت روز جمعه، همچنان در مسیر رشد بیش از ۲ درصدی طی هفته قرار گرفته است.