به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره صبح جمعه در آیین افتتاح پل‌های آسیب‌دیده هرمزگان، ضمن قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران بازسازی این زیرساخت‌ها اظهار کرد: افتتاح پل‌هایی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا تخریب شده بودند، حاصل همت بلند مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان افزود: حضور فرزانه صادق در استان و دستورهای وی، در کنار پیگیری‌های معاونان وزارت راه و شهرسازی و تلاش مسئولان استانی، به ویژه استاندار هرمزگان، مدیرکل راهداری و دیگر مدیران، موجب شد روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان در این مسیر نشان دادند که در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در کشور است، می‌توان با کار و خدمت، امیدآفرینی کرد و نشان داد که کارهای بزرگی در کشور در حال انجام است.

پل‌های هرمزگان نماد مقاومت مردم است

جراره با بیان اینکه پل‌های افتتاح‌شده تنها سازه‌هایی از بتن و فولاد نیستند، تصریح کرد: این پل‌ها نشان مقاومت و ایستادگی مردم ایران هستند و ثابت کردند که پای نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور نیز بر ایستادگی در برابر زور تأکید کرده است، گفت: امروز شاهد تحقق این رویکرد در استان هرمزگان و انجام اقدامات بزرگ برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به مطالبات مردم منطقه، تکمیل پل گچین را یکی از موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: پل گچین در حال احداث است، اما انتظار داریم با دستور وزیر راه و شهرسازی، روند تکمیل این پروژه سرعت بیشتری پیدا کند.

جراره افزود: این طرح در مسیر ترانزیتی قرار گرفته و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در بهبود تردد و تقویت مسیرهای ارتباطی استان داشته باشد.

وی همچنین تکمیل محور سه‌راهی کهورستان ـ بُل و دیگر مسیرهای راهبردی منطقه را از مطالبات جدی مردم دانست و خاطرنشان کرد: این محورها از مسیرهای حیاتی استان هستند و تکمیل آنها می‌تواند اتفاقات خوبی را برای مردم رقم بزند.

ضرورت تکمیل زیرساخت‌های رویدر و مناطق پیرامونی

نماینده مردم هرمزگان در مجلس، تکمیل پل کروئیه و راه رویدر را از دیگر مطالبات مردم منطقه برشمرد و گفت: شهر رویدر و روستاهای اطراف آن سال‌ها با کمبود زیرساخت‌های ارتباطی مواجه بوده‌اند و مردم این مناطق از نبود این زیرساخت‌ها رنج برده‌اند.

جراره اضافه کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل مسیرهای ارتباطی می‌تواند شرایط ویژه و راهی ایمن‌تر برای مردم این مناطق فراهم کند.

وی همچنین به محور سه‌راهی باباغلام تا سه‌راهی کهورستان و استفاده از سازه‌های فلزی در این مسیر اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت راه‌های استان کمک کند.

درخواست برای اجرای پروژه‌های ویژه هرمزگان

جراره با اشاره به جلسات برگزارشده با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به شناختی که از خانم صادق دارم، موضوعات مربوط به هرمزگان با جدیت دنبال شده و قول‌هایی که در این زمینه داده شده، در حال تحقق است.

وی یکی از مطالبات مهم استان را اجرای پروژه‌ای برای کاهش مشکلات ترافیکی عنوان کرد و گفت: این موضوع را از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرده‌ایم و خوشبختانه اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.

تأکید بر نگاه ویژه به مسکن هرمزگان

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به شرایط اعتباری کشور بیان کرد: می‌دانیم وضعیت اعتبارات کشور شرایط مطلوبی ندارد، اما انتظار داریم با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، نگاه ویژه‌ای به پروژه‌های هرمزگان شود.

جراره موضوع مسکن را یکی دیگر از مسائل مهم استان دانست و افزود: هزینه مسکن در هرمزگان بسیار بالاست و انتظار داریم در این زمینه نیز نگاه ویژه‌ای به استان وجود داشته باشد.

ضرورت توجه به پروژه‌های ویژه بانوان

وی با اشاره به حضور یک زن در رأس وزارت راه و شهرسازی گفت: برای نخستین بار یک بانوی توانمند سکان‌دار این وزارتخانه شده است و بانوان انتظار ویژه‌ای از ایشان دارند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس ادامه داد: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی باید فرصت‌های بیشتری برای بانوان، از جمله در مدارس، هنرستان‌ها و سالن‌های ورزشی ویژه بانوان ایجاد شود تا اقدامات ماندگاری برای زنان در سراسر کشور و به‌ویژه استان هرمزگان انجام گیرد.

پیمانکاران هرمزگان نیازمند حمایت هستند

جراره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پیمانکاران استان گفت: پیمانکاران هرمزگان شرایط متفاوتی دارند و برخی از آنها با وجود مطالبات سنگین، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: برخی پیمانکاران استان مطالبات هزار میلیارد تومانی دارند، اما پروژه‌ها را تعطیل نکرده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ بنابراین لازم است نگاه ویژه‌ای به این مجموعه‌ها صورت گیرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس تأکید کرد: نباید اجازه دهیم پروژه‌ها تعطیل شوند و کارگران از کار بیکار شوند؛ به‌ویژه در شرایط اقتصادی موجود، حفظ اشتغال کارگران و تیم‌های فنی و مهندسی پیمانکاران اهمیت زیادی دارد.