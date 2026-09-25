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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف بین ایران و تاجیکستان

توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف بین ایران و تاجیکستان

وزیر نیرو با حضور در مراسم سی‌وپنجمین سالگرد استقلال تاجیکستان در تهران، بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، در مراسم سی‌وپنجمین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان که در تهران برگزار شد، بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان دو ملت تأکید کرد.

وزیر نیرو در این مراسم ضمن تبریک سالگرد استقلال تاجیکستان به دولت و مردم این کشور، از توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف استقبال کرد.

نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران نیز در این مراسم با اشاره به استقلال این کشور در ۹ سپتامبر ۱۹۹۱، روابط تهران و دوشنبه را مبتنی بر پیوندهای زبانی، تاریخی و فرهنگی دانست و بر گسترش همکاری‌های دو کشور تأکید کرد.

این مراسم با حضور شماری از سفیران و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تهران و جمعی از فعالان علمی و فرهنگی برگزار شد.

کد مطلب 6957883
علی فروزانفر

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