به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه طی مراسمی با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دیگر مسئولان پل شهید مویدی شهرستان خمیر به نمایندگی از ۸ پل آسیب دیده استان هرمزگان در حملات ارتش تروریستی آمریکا به بهره برداری رسید.

پل‌های شور واقع در محور بندرعباس- حاجی آباد، پل‌های سرزه رودان واقع در محور رودان - بندرعباس، پل گریوه، پل منبع آب(بوژی رو) و پل‌های کهورستان از جمله زیرساخت‌های آسیب دیده بودند که اواخر تیرماه توسط ارتش تروریست آمریکا مورد حمله قرار گرفتند و از همان روزهای نخست عملیات بازسازی در دستورکار قرار گرفت.