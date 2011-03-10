اصحاب رسانه به فرهنگسازی چهارشنبه آخر سال کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید محمد پاکمهر چهارشنبه شب در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: برای کاهش آسیبها و رعب وحشتی که از سر ناآگاهی از سوی برخی صورت می گیرد باید فرهنگسازی صورت بگیرد زیرا بسیاری از مردم ندانسته در جشنهای چهارشنبه سوری شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: چهارشنبه آخر سال ریشه در اعتقادات ایرانیان دارد و اصحاب رسانه باید با فرهنگ سازی و آگاهی مردم، از ناهنجاری هایی که در این روز صورت می گیرد، جلوگیری کنند.

پاکمهر ادامه داد: خانواده ها نیز باید مراقب فرزندان خود باشند و از حمل مواد منفجره و محترقه توسط آنان جلوگیری کنند.

وی متذکر شد: به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی نیز اورژانس 115، اورژانس آتش نشانی و مراکز خدمات درمانی جهت انتقال مصدومین سازماندهی شده اند.

فرماندار بجنورد همچنین به آغاز سفرهای نوروزی نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی استان تمام مقدمات و امکانات لازم برای بهرمندی مسافران از استان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز بیش از 70 مدرسه در سطح شهرستان بجنورد هتلها، مسافرخانه و بسیاری از مساجد داخل شهر، اماکن تفرجگاهی شامل پارک بش قارداش، پارک بابا امان، موزه ها و رستورانها برای اسکان و بهره مندی مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) سازماندهی شده اند.

وی ادامه داد: همچنین تدابیر امنیتی نظیر استقرار پایگاه های امداد و نجات در مدخلهای ورودی شهرستان تا نقاط خروجی، اورژانس 115 و اورژانس سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان برای رفاه حال مسافران ساماندهی شده اند.

فرماندار بجنورد همچنین از راه اندازی بازارچه های صنایع دستی و عرضه سوغات شهرستان بجنورد در ایام نوروز نیز خبر داد و گفت: این بازارچه به منظور نشان دادن توانمندیهای مردم استان به مسافران و زائران در سه نقطه شهر بجنورد شامل پارک دانشجو، پارک بش قارداش و بابا امان برپا می شوند.