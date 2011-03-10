جنگ نرم به اندازه طول تاریخ فتنه انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان کانون های مساجد استان سمنان در سالن تئاتر شهر سمنان گفت: برای تربیت و تعلیم انسان ها بهتر از مسجد پیدا نمی شود و خداوند مساجد را برای انسان سازی قرار داده است.

وی با بیان اینکه مسجد مدرسه معارف زلال الهی است، گفت: مسجد ظرف معارف الهی است و هرچه خداوند از ما می خواهد را می توانیم در مسجد پیدا کنیم.

استاندار سمنان اضافه کرد: در پیری هرکس ممکن است به فکر اصلاح خود باشد و به مسجد روی بیاورد اما خوشا به حال جوانانی که در جوانی راه درست را انتخاب کردند و راه خود را در زمان خوبی انتخاب کردند.

به گفته وی، هرکس با مسجد عهد اخوت ببندد جاودان می ماند چون اندیشه او جاودان است و باقی می ماند.

وی ادامه داد: تحصیل علم و فرهنگ همزمان در مساجد باعث می شود جوانان ما با دو بال تحصیل و تهذیب رشد کنند و به بالندگی برسند.

وی با بیان اینکه مسجد افتخار مسلمانان و تمام هویت اسلامی است، گفت: جوششی که در انقلاب اسلامی ایجاد شد از مسجد بود و امروز هرچه داریم از پایگاه انسان ساز مسجد است.

وی با دعوت از حضور جوانان به عنوان خادمین مساجد گفت: باید جوانان خادمین مساجد باشند تا خوشرویی آنان برای جذب دیگران به مسجد جاذبه شود

امام جمعه موقت سمنان نیز در این همایش با اشاره به افزایش تعداد کانون های مساجد در این استان گفت: کانون های مساجد در زمانی که حضور جوانان در مساجد کمرنگ شده بود با حضور و فعالیت خود نقش موثری در حضور جوانان در مساجد داشتند.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس افزود: کانون های مساجد تربیت کننده نیروهای متعهد آینده جامعه دینی کشور است و پیروزی انقلاب مدیون حضور جوانان و پایگاه مسجد است.

وی وصل شدن تمام تحرکات فرهنگی را با مساجد باعث رفع دغدغه های موجود در جامعه و به خصوص در جنگ نرم دانست.