حضور امام موسی صدر به انقلاب های خاورمیانه سرعت می بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران که شب گذشته چهارشنبه در همایش "شرح فراق " در تالار وزارت کشور سخن می‌ گفت، با اشاره به حضور امام موسی صدر در لبنان گفت: در آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد منطقه با چنین بیداری اسلامی مواجه شود و با توجه به تبلیغات و تهاجم فرهنگی دشمن پذیرش بیداری اسلامی در آن زمان امری محال به نظر می رسید چرا که دشمن درهمه جا سیطره داشت. ولی درشرایط امروز شاهد هستیم که خاورمیانه و جهان اسلام با موج بیداری اسلامی مواجه شده است.

وی افزود: امام موسی صدر زمانی وارد لبنان شد که در این کشور شیعیان شهروندان درجه دوم بودند و نه مجلس شیعی اعلا وجود داشت و کمتر کسی برای شیعیان حساب باز می‌کرد و آنچه در این کشور حاکم بود قومیت گرایی بود به طوری که بیش از 17 قوم در این کشور دارای نماینده مجلس بودند اما شیعیان دارای هیچ جایگاهی در این کشور نبودند اما امام موسی صدر بعد از توصیه مرحوم شرف‌الدین برنامه‌ای را آغاز کرد که منجر به بازیابی هویت شیعیان شد.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بذرهایی که امام موسی صدر در لبنان کاشت طی سالها تلاش بسیار پیگیر به جایی رسید که امروز شاهدیم بدون حضور شیعیان و مسلمین در خاورمیانه تصمیم گرفتن عملی نیست و این پدیده‌ای است که بعد از حرکت‌های امام موسی صدر شکل گرفت.

وی با اشاره به توطئه آمریکا و لیبی در ربودن امام موسی صدر گفت: امام موسی صدر در لبنان و امام خمینی(ره) با حرکتی سریعتر در ایران در حال شکل‌گیری و رشد بودند که لیبی با همکاری آمریکا دست به دست هم دادند و با انجام توطئه‌ای دست امام را در لبنان قطع کردند. چرا که امام موسی صدر به دلیل شناخت و رابطه فراوان با شیعیان لبنان می‌توانست یاری توانمند برای انقلاب اسلامی در لبنان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگر امروز امام موسی صدر در میان ما حضور داشت به انقلاب‌های اخیر در خاورمیانه سرعت می‌بخشید و این بیداری اسلامی زودتر صورت می‌گرفت اما استکبار با توطئه ربودن وی سعی کرد این انقلاب‌ها را به تاخیر بیاندازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی حاکم مستبد ودیکتاتور لیبی سقوط کند و شاهد آزادی رهبر شیعیان لبنان باشیم.