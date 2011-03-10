بحرین؛ مهمترین مسئله کنونی جهان عرب/ وحشت آمریکا از انقلاب بحرینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تحلیلی استاتفورد در مقاله ای به قلم جورج فریدمن نوشت: به نظر می رسد لیبی و جنگ خانگی در این کشور در حال حاضر توجه جهان را بیش از هر چیز دیگر به خود معطوف نموده است؛ جنگی که به این زودیها معلوم نخواهد گردید که برنده و یا بازنده آن کیست.

مقاله در ادامه می افزاید: از نقطه نظر تحلیلگران، لیبی مهمترین حادثه و اتفاق جهان عرب محسوب نمی شود. بلکه مهمترین مسئله کنونی جهان عرب تظاهرات اعتراض آمیز بحرین است. این حادثه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. بحرین و حوادث جاری آن مهمترین مسئله منطقه و تا حدودی مهمترین حادثه جهان است لیکن برای درک بیشتر و بهتر آن باید آن را در جایگاه استراتژیک خود قرار داد.

همانگونه که قبلا نیز اشاره کرده بودیم ‌با توجه به اعلام عقب نشینی آخرین نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق در آخر سال جاری لحظه سرنوشت ساز نزدیک است. در واقع ما درحال حاضر به نقطه ای رسیده ایم که 50 هزار نیروی باقیمانده آمریکا درعراق از نیروی جنگی به نیروی آموزشی و پشتیبانی تبدیل شده اند. براساس موضوع فعلی حتی همین نیرو نیز در 31 دسامبر 2011 عراق را ترک خواهند کرد. عراق هنوز وضعیت با ثباتی ندارد. ضمنا فاقد ابزار و اسباب لازم نظامی و امنیتی برای اجرای خواسته های دولتش می باشد. نه فقط این بلکه حتی توان دفاع از خود در مقابل نیروهای خارجی را نیز ندارد.

مقاله در ادامه ضمن تحلیل گسترده ای در رابطه با خروج نیروهای آمریکا و اهمیت آن برای ایران و مانور این کشور در منطقه، ‌به وضعیت بحرین اشاره کرده و آنرا بهترین نمونه و آزمایش در این رابطه ارزیابی می کند. بحرین جزیره ای است در سواحل عربستان، ‌این دو کشور از طریق گذرگاهی به یکدیگر مرتبط می شوند. بحرین برخلاف عربستان یک کشور عمده تولید کننده نفت نیست، ‌بلکه مرکز بانکی است. بحرین علاوه بر روابط تنگاتنگ با آمریکا مقر ناوگان پنجم اینکشور نیز می باشد. در عین حال اکثریت جمعیت این کشور شیعه هستند. این درحالی است که دولت حاکم برآن سنی و به شدیدا‌ با عربستان مرتبط است. ضمنا جمعیت شیعه بحرین بلحاظ اقتصادی در مقایسه با شیعیان سایر کشورهای منطقه چندان وضعیت مناسبی ندارند. همچنین از دیر باز روابط آنها و دولت همواره تنش آمیز بوده است.

سقوط دولت بحرین بدست شیعیان این کشور قطعا می تواند به تحریک شیعیان عربستان سعودی که اکثرا در بخش های نفت خیز این کشور زندگی می کنند بیانجامد. این امر می تواند باعث ضعف نظامی آمریکا در منطقه و در مقابل نشانه قدرت ایران باشد.