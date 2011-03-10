دیدگاههای علما درباره ریاست خبرگان/ رقبای ریاست رقابت نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در 17 و 18 اسفند ماه را شاید بتوان مهمترین رخداد سیاسی هفته به شمار آورد، رخدادی که درآن آیت الله مهدوی کنی با 63 رای بجای آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مسند کرسی ریاست خبرگان تکیه زد.

موضوع نامزدی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری با دعوت 60 عضو این مجلس کلید خورد که در این رابطه حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی مسئول دفتر آیت‌الله مهدوی کنی با تکذیب برخی سخنان مبنی بر عدم حضور آیت الله مهدوی کنی در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده بود بنا به دعوت حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و تقاضا از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی به این درخواست پاسخ مثبت دادند و قصد دارند که در انتخابات پیش روی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نامزد ریاست شوند.

وی همچنین خبر دو پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به آیت الله مهدوی کنی مبنی بر حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان را تایید کرد و گفت: این پیامها شفاهی بوده است.

آیت الله مهدوی کنی محبوبیت خاصی در میان روحانیت دارد

همچنین آیت الله علی معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری درباره کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ریاست این مجلس گفته بود ایشان به لحاظ سابقه و خدماتی که به انقلاب کرده است موقعیت و محبوبیت خاصی در میان مردم و روحانیت دارد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری درباره کاندیداتوری یا انصراف آیت الله هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات ریاست این مجلس نیز گفته بود طبیعی است که اگر آقای مهدوی کنی نامزد ریاست مجلس خبرگان شوند آقای هاشمی بر اساس احترامی که برای ایشان قائل هستند اعلام کاندیداتوری نخواهند کرد.

پیام هاشمی به مهدوی کنی

از سویی دیگر آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاندیداتوری آیت الله محمد رضا مهدوی کنی برای ریاست این مجلس گفته بود از آنجایی که اکثر نمایندگان مجلس خبرگان از وی درخواست کرده اند که برای ریاست این مجلس اعلام کاندیداتوری کند و پیرو این درخواست ایشان نیز قبول کردند قطعا آیت الله مهدوی کنی رای لازم را بدست خواهند آورد.

وی همچنین در خصوص پیام علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری محمد رضا مهدوی کنی هم گفته بود گویا آقای هاشمی رفسنجانی از طریق آیت الله امامی کاشانی پیامی را به آیت الله مهدوی کنی ارسال کرده اند که طی آن تصریح شده چنانچه آقای مهدوی کنی برای تصدی پست ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند آقای هاشمی رفسنجانی از کاندیداتوری برای این سمت منصرف می شوند.

هاشمی و مهدوی کنی هر دو قابلیت تصدی ریاست خبرگان را دارند

در این رابطه یوسف طباطبایی نژاد نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان با بیان اینکه به نظر من هر دو بزرگوار (هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی) قابلیت ریاست بر مجلس خبرگان رهبری را دارند، گفت: در مورد رای دادن به یکی از این بزرگان نمی توان منفردا تصمیم گرفت بلکه باید با سایر اعضای خبرگان مشورت کرد.

آیت الله مهدوی کنی تابع جو نیستند

همچنین آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص پاسخ مثبت آیت الله مهدوی کنی به دعوت 60 تن از اعضای مجلس خبرگان جهت نامزدی ریاست مجلس خبرگان گفته بود آیت الله مهدوی کنی تابع جو نیستند و هرگاه گمان کنند که می توانند مفید باشند حاضر می شوند.

آیت‌الله مهدوی کنی زیبنده مجلس خبرگان رهبری است

در این راستا آیت الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین درمجلس خبرگان رهبری با اعلام این که آیت الله مهدوی کنی مورد اعتماد امام (ره)، مقام معظم رهبری و مردم است گفته بود آیت‌الله مهدوی کنی زیبنده مجلس خبرگان رهبری است.

وی درباره شخصیت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی برای کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان گفت: وی از چهره های شناخته شده در کشور و حوزه های علمیه بوده و مورد اعتماد امام (ره) مقام معظم رهبری و مردم سر بلند ایران است.

فضای مجلس خبرگان فضایی علمایی است

حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران هم درخصوص حضور و کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری گفته بود نباید فضای انتخابات مجلس خبرگان را با نظرات مثبت ومنفی درگیر کنیم بلکه این فضا، فضای علمایی است.

وی همچنین درباره چرایی کاندیدا نشدن آیت الله مهدوی کنی در انتخابات میان دوره مجلس خبرگان گفته بود آیت الله مهدوی کنی همواره از ناحیه جسمی و سلامتی خود ملاحظاتی داشته اند که در برخی تصمیماتشان موثر بوده است اما این موضوع به این معنا نیست که ایشان واجد شرایط نبوده اند چرا که آیت الله مهدوی کنی همواره صلاحیت ریاست مجلس خبرگان را داشته اند و به دلیل ملاحظات ثانویه داوطلب نمی شدند.

استقبال حزب موتلفه از نامزدی آیت الله مهدوی کنی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این باره گفت: با توجه به اینکه آیت الله مهدوی کنی اعلام آمادگی قطعی برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان را فرموده اند ما از نامزدی ایشان استقبال می کنیم. همچنین اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه درباره کاندیدا شدن آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری گفته بود وقتی آقای مهدوی کنی وارد شوند همه احترام ایشان را نگه می دارند.

وی همچنین گفته بود نامزدی آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان نشان دهنده وحدت بین فقها و خبرگان کشور است.

رقابت جدی میان هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی در خبرگان

از طرف مقابل حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: رقابت جدی میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان وجود دارد اما رای اعضای مجلس خبرگان مشخص می کند که چه کسی رئیس مجلس خبرگان خواهد شد.

در این زمینه حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز علت نامزدی آیت الله مهدوی کنی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را موضعگیری غیرشفاف برخی خواص دانسته بود و گفته بود به طور حتم آیت الله مهدوی کنی به دلیل سابقه و روحیه تشکیلاتی و اشراف اطلاعاتی بالا می توانند موفقیت خوبی را در سمت ریاست مجلس خبرگان به دست آورند.

هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست مجلس خبرگان نمی‌شود

در این رابطه غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفته بود احتمال اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا نشود بسیار قوی است چرا که خودشان پیش از این اعلام کردند که برای هیچ مسئولیتی بدون دعوت دیگران اقدام نمی کنند.

آیت الله مهدوی کنی مورد اطمینان روحانیون برجسته مجلس خبرگان است

جامعه اسلامی مهندسین هم در رابطه انتخابات مجلس خبرگان با صدور بیانیه ای تاکید کرد: آیت الله مهدوی کنی از روحانیون عظیم الشان و برجسته و مورد اطمینان مردم، اعضا و روحانیون برجسته مجلس خبرگان رهبری و اصولگرایان است.

آیت‌الله هاشمی برای کاندیداتوری مصمم است

در این رابطه قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین درباره احتمال انصراف آیت‌الله هاشمی در صورت کاندیداتوری آیت‌الله مهدوی کنی گفته بود در جلسه ای که روز یکشنبه در خدمت آقای هاشمی بودیم آیت الله هاشمی برای کاندیداتوری مصمم بودند.

وی انتخابات مجلس خبرگان را به علت سیاست زدگی جو جامعه از مهمترین مباحث سیاسی دانسته بود و عنوان کرده بود این مساله یک امر داخلی و تخصصی است و انتخاب بر عهده اعضای خبرگان است.

خبرگان مهدوی کنی را گزینه مناسبی برای ریاست این مجلس می داند



در این رابطه علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان با دعوتی که به عمل آوردند، آیت الله مهدوی کنی را گزینه مناسب تری برای ریاست این مجلس دانستند.



وی همچنین اعلام کرده بود تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان تشخیص داده اند که آیت الله مهدوی کنی فردی مناسب برای ریاست مجلس خبرگان است و این موضوع نیز بسیار خوب ارزیابی می شود.



شاهرخی گفته بود رقابت به معنای تنازع و اختلاف نیست بلکه ممکن است دو دوست و دو فرد همفکر نیز در مقابل یکدیگر برای ریاست مجلس خبرگان کاندید شوند و این موضوع منافاتی با وحدت ندارد.



رقابتی بین مهدوی‌کنی و هاشمی در انتخابات خبرگان وجود ندارد



از سویی دیگر محمد هاشمی مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه ها در ایجاد تشتت بین برخی از بزرگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: تصور نمی کنم آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت کنند.

هاشمی رفسنجانی: اگر آیت الله مهدوی کنی کاندیدا شوند من هم حمایت می کنم



دراین رابطه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه این مجلس، با اشاره به مسائل مطرح شده در رابطه با ریاست مجلس خبرگان تصریح کرده بود اگر آیت الله مهدوی کنی کاندیدای ریاست خبرگان شوند من هم حمایت می کنم. وی به وعده خود جامه عمل پوشاند وبعد ازکاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی ازنامزدی ریاست خبرگان انصراف داد و گفت آیت‌الله مهدوی‌کنی شخصیتی مبارز، عالم و متقی هستند که امیدواریم با ریاست ایشان که خودم هم به این امر تمایل داشتم، امور خبرگان به نحو بهتری انجام شود.

مهدوی کنی: باید همدیگر را تحمل کنیم



از سویی دیگر نیزآیت الله مهدوی کنی که بر کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری تکیه زد در سخنان خود در جمع خبرگان با استناد به آیات قرآنی، صبر و مقاومت در انجام وظایف، صبر جمعی در مقابل دشمنان و صبر و تحمل یکدیگر را سفارشات قرآن کریم ذکر کرد و گفت: به رغم اختلاف سلیقه ها باید همدیگر را تحمل کنیم.

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام هک شد

پس ازاین انتخابات سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری مورد حمله سایبری قرارگرفت که طی این حمله سایبری خبری جعلی مبنی بر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شده است. در حالیکه وی در سلامت بسر می برد.